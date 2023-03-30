Dev oyun şirketinde yaprak dökümü! Yüzlerce kişi çıkarıldı

Oyun dünyasının en büyük firmalarında işten çıkarma devam ediyor. Electronic Arts'tan (EA) gelen son açıklamada, dünya çapındaki işgücünün yüzde 6'sının kesileceği belirtildi. Bu, 774 çalışanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

EA Games, 774 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Battlefield ve Need for Speed gibi popüler oyun franchise'larının sahibi olan EA, yeni bir işten çıkarma turu başlattı. Şirketin açıklamasına göre, çalışanların yüzde 6'sının anlaşması feshedilecek. Bunun karşılığında, operasyonlar yeniden değerlendirilecek ve yeni strateji ile uyumlu projelere odaklanılacak.

İşten çıkarmaların birden fazla takımı etkileyeceği belirtildi. Apex Legends ekibinde çalışan test mühendisleri de dahil olmak üzere farklı ekiplerdeki personeli ele alıyor. Dünya genelinde 774 kişinin işine son verilmesi bekleniyor.

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EA'den gelen bu haber; Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin işten çıkarma turuna başlamasının bir parçası. Oyun endüstrisi, finansal çabalarını yeniden yapılandırırken, dünya genelindeki bazı stüdyolarının kapatıldığını gördük.

İşten çıkarmalara rağmen oyun devi, 2023'e dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Dead Space Remake Ocak ayında satış listelerinde bir numaraya oturmayı başardı. Şirket, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın ardından popülerliği devam ettirmesi beklenen Star Wars Jedi: Survivor'ı 28 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ayrıca Türkiyede, geçtiğimiz haftanın en çok satan Steam oyunlarında da EA'in yapımları boy gösterdi. Buna göre, FIFA 23 üçüncü sırada, EA Play ise on dokuzuncu sırada yer aldı.

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