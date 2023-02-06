Deprem sonrası uzmanlardan tsunami uyarısı!

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin etkileri sürüyor. 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay an itibariyle 284 vefatın, 2332 yaralının olduğunu ve 1710 bina yıkıldığını açıkladı. Son olarak uzmanlar tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İşte ayrıntılar!

Kandilli depremin ardından tsunami uyarısı yaptı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde saat 04.17 sularında 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin yankıları sürüyor. Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin ardından Akdeniz bölgesi için tsunami uyarısı verdiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04: 17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor."

"Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem sonrası ilk açıklama

Depremin hemen ardından AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

" Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 17artçı deprem meydana gelmiştir.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

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