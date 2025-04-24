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Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ilk dakikalarında GSM hatlarının kesilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu "İlk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. 3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim için bir tecrübe oldu" dedi

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu. GSM hatları depremin ilk dakikalarında kesilirken yaşanan gelişme kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

GSM operatör şirketleriyle bugün gerçekleştireceği toplantı öncesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen iletişimin normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı ve Whatsapp, Bip, Facetime gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve üç operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor.

"BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU"

Bu bizim için bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Öğleden sonra Bakanlıkta bu işe yetkin olan arkadaşlarım ve üç operatörün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARDA TAVAN FİYATLAR ASLA GEÇİLMEDİ"

Hava yollarında "business" koltuklar haricinde tavan ücret uygulamasının üzerinde hiç kimsenin bilet satamayacağını ve satmadığını vurgulayan Uraloğlu, depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan çıkış refleksi olduğunu belirtti. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yapıların hiç etkilenmediğini ve insanların bu yolla çıkış sağladığını bildirerek, "Hava yoluna talep olunca hem THY hem de Pegasus bilet ücretlerini 1750 liraya düşürdü. Biz, bu tür şeyleri gerektiğinde bedava da yaparız, çok net. Onun için fiyatların bir anda yükselmiş olmasıyla ilgili algı var, ama tavan fiyatlar asla geçilmedi." dedi.

"GSM OPERATÖRLERİNE EN BÜYÜK CEZA YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASI"

Uraloğlu, bu süreçte tavan fiyatın aşılmadığını, bu konuda tespit varsa kendilerine iletilmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi. Uraloğlu, 6 Şubat depreminde yaşanan iletişim sorunun hatırlatılması üzerine, GSM operatörlerine verilen en büyük cezanın yeni yatırımların yapılması olduğunu belirtti. İstanbul'da GSM alanında kullanılan kulelerin deprem anında yıkılmaması için çelik olarak kurulduğunu dile getiren Uraloğlu, "Öncelikle kamu arazilerine sonra da müsait olan diğer arazilere kuruluyor. Hepimiz kriz anında sevdiklerimize ulaşalım istiyoruz, ama bir taraftan da bazı istasyonlarının sağlık endişesinden uzak olmasını istiyoruz, bu durumu optimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıayhan arman:

Tecrübe olmuş maraş depremi tecrübe olmadı herhalde

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Haber YorumlarıTroll skci:

sanki ilk defa olmuş gibi tecrübe edinmiş ler helal olsun vallahi

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Haber YorumlarıReşat:

Bizi yönetenler bilinçli bir şekilde yapıyorlar çünkü kimse bilmemeli

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Abi niye kallavi bir ceza verilmiyor bunlara ?

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Haber YorumlarıÖmer Kurtulmuş:

Kimse kusura bakmasın burada kusurlu olan bilinçsiz halk. yola çıkmayın ambulanslara yol açılsın deriz hepimiz yollara dökülürüz, telefon hatlarını meşgul etmeyin internet uyguması kullanın deriz yine meşgul ederiz. hiç bir altyapı size felaket anında sorunsuz gidesiniz yine 100 şeritli yol yapmayacağı gibi kapasitenin çok çok üstünde iletişim altyapısı kurmaz.

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

cok komik.daha kac deprem gormemiz lazim acaba cok merak ediyorum

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