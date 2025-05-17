Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenciler Projelerini Sergiledi
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Edirne'de düzenlenen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri 'Final Projeleri Sunumu' programında, ortaokul ve lise seviyesindeki 24 takım, yazılım, robotik, kodlama ve yapay zeka alanlarında geliştirdikleri projeleri tanıttı.

Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, yazılım, robotik, kodlama ve yapay zeka gibi alanlarda tasarladıkları projelerini sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri kapsamında Edirne'de eğitim alan öğrencilerin "Final Projeleri Sunumu" programı, Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu 24 takım, yazılım, robotik, kodlama, yapay zeka ve farklı teknolojik alanlarda tasarladıkları projelerini sergiledi.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, yapılan çalışmaların Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Atölyelerde geleceğin mühendislerinin yetiştiğini belirten Ballıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada 4. faz döneminde eğitim almış öğrenciler, takım halinde final sunumlarını yapıyor. 3 yıllık eğitimlerin sonunda gençlerimiz tasarımlarını ortaya koyuyor. Robotikten kodlamaya, yazılımdan programlamaya kadar geliştirmiş oldukları ürünleri ortaya koyacakları bu sergi, gençlerimizin TEKNOFEST hazırlık sürecine de katkı sağlayacak. Gençlerimiz umarım TEKNOFEST'te de iyi başarılar elde edecek."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Edirne Temsilcisi Burak Cambaz ise öğrencilerin başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Teknoloji alanında her geçen gün daha güzel çalışmalar yapıldığını anlatan Cambaz, "Çocuklarımız geleceğin mühendisleri ve mucitleri. Buralarda aldıkları eğitimleri hayatlarının ileriki dönemlerinde en iyi şekilde kullanacaklar. Gün geçtikçe üzerine koyarak ilerleyip gelişiyorlar. Teknoloji alanında tam bağımsız bir Türkiye için milli teknoloji hamlesinin zemini bu çalışmalarla hazırlanıyor." diye konuştu.

Öğrenciler neler öğreniyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler veriliyor.

Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak projelerini sergiliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Teknoloji
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