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Dead Island 2, Steam'e Ekleniyor

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Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Nisan 2023'te piyasaya sürülen Dead Island 2, ilk olarak Epic Games Store mağazasında satışa sunulmuştu. Söz konusu yapım, büyük ilgiyle karşılandı ve oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar aldı. Son yapılan açıklamaya göre Dead Island 2, yakında Steam kataloğuna da ekleniyor.

Dead Island 2, Steam kataloğuna ekleniyor

Epic Games Store'da yaklaşık 750 TL fiyata sahip olan Dead Island 2, büyük bir salgınla birlikte zombilerin istila ettiği Los Angeles şehrinde geçiyor. Oyuncular ise bu zorlu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

HELL-A is about to get a whole lot hotter! Dead Island 2. Steam. April 22.https://t.co/1A7LjA5UuV#DeadIsland2onSteam #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/j9KzQ2HpxT

— Dead Island (@deadislandgame) March 31, 2024

Geçtiğimiz saatlerde Dead Island 2'nin Steam platformunda sayfası oluşturuldu. Ancak oyunun şu anda satılmadığını belirtelim. Haliyle fiyatı da belirsiz. Şimdilik istek listesine ekleyebilirsiniz ancak 22 Nisan tarihi itibariyle satın alınabilecek.

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Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla Türk lirası ile ödemeyi kaldırdı ve ülkemiz için dolar kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda Dead Island 2'nin Epic Games Store'un aksine Türk lirası bir fiyatla satılmayacağını söyleyebiliriz.

Bu doğrultuda dolar kurunun da yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, Steam'de daha pahalı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii geliştirici firmanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda beklenmedik bir fiyatla da karşılaşabiliriz. Satışa sunulduğunda göreceğiz.

Dead Island 2 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimlerİşletim Sistemi: Windows 10Windows 10İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQRyzen 5 5600X / Intel Core i9-9900kRAM: 10 GB10 GBEkran Kartı: AMD Radeon R9 390X (8192 VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)AMD Radeon RX 6800 XT (16384 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8192 MB)DirectX Sürümü: Sürüm 12Sürüm 12Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan70 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Dead Island 2 Epic Games Steam Teknoloji Güncel Haberler

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