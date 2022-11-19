Dağa çarpsa ikiye ayırır! En sağlam otomobiller belli oldu!
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Euro NCAP testlerinde 2022 yılında satılan en sağlam ve güvenli otomobiller belli oldu. İşte sınıfının en iyileri...
Türkiye'de trafikte 25 milyondan fazla araç bulunuyor. Tüm dünyada ise bu sayı 1.4 milyarı aşmış durumda. Fakat bu araçların birçoğu yeterince sağlam değil. Dolayısıyla yeni bir otomobil alacağımız zaman Euro NCAP benzeri testlerden geçen, yolcu, sürücü ve yaya güvenliğini önemseyen modelleri tercih ediyoruz. İşte en sağlam ve güvenli otomobiller…
Euro NCAP testlerine göre en sağlam ve güvenli otomobiller!
Geçtiğimiz günlerde Euro NCAP testlerine giren yeni otomobiller açıklandı. Bazıları halihazırda bildiğimiz markalara, bazıları da piyasaya yeni çıkan modellere ait araçlardı. Fakat en sağlam ve güvenli otomobiller listesindeki sıralamayı değiştirmeyi başardılar.
Biz de hem sınıfının en iyisi seçilenleri hem de tüm klasmanlarda -çarpışma, otonom sürüş, sürücü/yolcu/yaya güvenliği- pazarın en sağlam ve güvenli otomobiller listesini paylaşıyoruz. Ayrıca Euro NCAP genel skorunu ve 5 yıldız üzerinden değerlendirmesini görebilirsiniz.
Yakıt tüketimi en az olan otomobiller!
Sınıfının en iyi arabaları! Güvenlik testlerinde sınıfının en iyisi otomobiller
En güvenli 50 otomobil! Aşağıda paylaştığımızda tabloda Euro NCAP skoruna göre en yüksek alandan en düşüğüne şeklinde sıralanan 2022 model otomobilleri görebilirsiniz. Bazılarının listede 2 kere yazılma nedeni ise bu araçların Standart ve Güvenlik Paketi şeklinde 2 versiyonunun teste alınmasıdır.
–ExecutiveBüyük SUVTamamen ElektrikliKüçük AileKüçük SUVMarka ve ModelMercedes-EQ EQSŠkoda ENYAQ iVMercedes-EQ EQSMercedes-EQ EQSNissan QashqaiGüvenlik EkipmanlarıGüvenlik PaketiGüvenlik PaketiGüvenlik PaketiGüvenlik PaketiGüvenlik PaketiEuro NCAP Skoru?????????????????????????Yetişkin YolcuYüzde 96Yüzde 94Yüzde 96Yüzde 85Yüzde 91Çocuk YolcuYüzde 91Yüzde 89Yüzde 91Yüzde 81Yüzde 91Yaya Yüzde 76Yüzde 71Yüzde 76Yüzde 70Yüzde 70Güvenlik YardımcısıYüzde 80Yüzde 82Yüzde 80Yüzde 71Yüzde 95
Marka ve ModelGüvenlik EkipmanlarıEuro NCAP SkoruYetişkin YolcuÇocuk Yolcu
Yaya Güvenlik YardımcısıTesla Model YStandart?????Yüzde 97Yüzde 87 Yüzde 82Yüzde 98Tesla Model SStandart?????Yüzde 94Yüzde 91 Yüzde 85Yüzde 98Lexus NXStandart?????Yüzde 91Yüzde 87 Yüzde 83Yüzde 91Mercedes-EQ EQEStandart?????Yüzde 95Yüzde 91 Yüzde 83Yüzde 81WEY Coffee 01Standart?????Yüzde 91Yüzde 87 Yüzde 79Yüzde 94smart #1Standart?????Yüzde 96Yüzde 89 Yüzde 71Yüzde 88WEY Coffee 02Standart?????Yüzde 94Yüzde 87 Yüzde 73Yüzde 93Mercedes-Benz C-ClassStandart?????Yüzde 93Yüzde 89 Yüzde 80Yüzde 82Mercedes-Benz Citan TourerStandart?????Yüzde 91Yüzde 93 Yüzde 69Yüzde 90Mercedes-Benz T-ClassStandart?????Yüzde 91Yüzde 93 Yüzde 69Yüzde 90ORA Funky CayStandart?????Yüzde 92Yüzde 83 Yüzde 74Yüzde 93Mazda CX-60Standart?????Yüzde 88Yüzde 91 Yüzde 89Yüzde 76Subaru SolterraStandart?????Yüzde 88Yüzde 87 Yüzde 79Yüzde 91Hyundai IONIQ 6Standart?????Yüzde 97Yüzde 87 Yüzde 66Yüzde 90Toyota bZ4XStandart?????Yüzde 88Yüzde 87 Yüzde 66Yüzde 90NIO ET7Standart?????Yüzde 91Yüzde 87 Yüzde 73Yüzde 95Volvo C40 RechargeStandart?????Yüzde 92Yüzde 89 Yüzde 70Yüzde 89Cupra BornStandart?????Yüzde 93Yüzde 89 Yüzde 73Yüzde 80BMW 2 Series Active TourerStandart?????Yüzde 88Yüzde 81 Yüzde 79Yüzde 92BMW X1Standart?????Yüzde 86Yüzde 89 Yüzde 76Yüzde 92Honda CivicStandart?????Yüzde 89Yüzde 87 Yüzde 82Yüzde 83Nissan AriyaStandart?????Yüzde 86Yüzde 89 Yüzde 74Yüzde 93VW MultivanStandart?????Yüzde 90Yüzde 89 Yüzde 69Yüzde 87Kia EV6Standart?????Yüzde 90Yüzde 86 Yüzde 64Yüzde 87Kia NiroGüvenlik Paketi?????Yüzde 91Yüzde 84 Yüzde 76Yüzde 79Volkswagen GolfStandart?????Yüzde 88Yüzde 87 Yüzde 74Yüzde 82Toyota Corolla CrossStandart?????Yüzde 85Yüzde 83 Yüzde 87Yüzde 82Volkswagen TaigoStandart?????Yüzde 94Yüzde 84 Yüzde 71Yüzde 70DS 4Güvenlik Paketi?????Yüzde 85Yüzde 86 Yüzde 74Yüzde 82Genesis GV60Standart?????Yüzde 89Yüzde 87 Yüzde 63Yüzde 88BYD ATTO 3Standart?????Yüzde 91Yüzde 89 Yüzde 69Yüzde 74Renault AustralStandart?????Yüzde 88Yüzde 83 Yüzde 69Yüzde 87Volkswagen PoloStandart?????Yüzde 94Yüzde 80 Yüzde 70Yüzde 70ISUZU D-Max Crew CabStandart?????Yüzde 86Yüzde 86 Yüzde 69Yüzde 83Land Rover Range RoverStandart?????Yüzde 84Yüzde 87 Yüzde 72Yüzde 82Renault Megane E-TechStandart?????Yüzde 85Yüzde 88 Yüzde 65Yüzde 79Land Rover Range Rover SportStandart?????Yüzde 85Yüzde 85 Yüzde 69Yüzde 82Kia SportageStandart?????Yüzde 87Yüzde 86 Yüzde 66Yüzde 72Alfa Romeo TonaleStandart?????Yüzde 83Yüzde 85 Yüzde 67Yüzde 85SEAT AronaStandart?????Yüzde 83Yüzde 83 Yüzde 65Yüzde 70Seat IbizaStandart?????Yüzde 83Yüzde 82 Yüzde 66Yüzde 70Kia NiroStandart?????Yüzde 91Yüzde 84 Yüzde 75Yüzde 60DS 4Standart?????Yüzde 85Yüzde 86 Yüzde 74Yüzde 65BMW i4Standart?????Yüzde 87Yüzde 87 Yüzde 71Yüzde 64Honda HR-VStandart?????Yüzde 82Yüzde 75 Yüzde 72Yüzde 78Toyota Aygo XStandart?????Yüzde 78Yüzde 78 Yüzde 74Yüzde 81Citroën C5 XStandart?????Yüzde 82Yüzde 87 Yüzde 69Yüzde 66DS 9Standart?????Yüzde 79Yüzde 86 Yüzde 67Yüzde 67BMW 2 Series CoupéStandart?????Yüzde 82Yüzde 81 Yüzde 67Yüzde 64Opel/Vauxhall AstraStandart?????Yüzde 80Yüzde 82 Yüzde 67Yüzde 66Mobilize LimoStandart?????Yüzde 80Yüzde 75 Yüzde 69Yüzde 71Peugeot 308Standart?????Yüzde 76Yüzde 84 Yüzde 68Yüzde 65
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En güvenli 50 otomobil!
Aşağıda paylaştığımızda tabloda Euro NCAP skoruna göre en yüksek alandan en düşüğüne şeklinde sıralanan 2022 model otomobilleri görebilirsiniz. Bazılarının listede 2 kere yazılma nedeni ise bu araçların Standart ve Güvenlik Paketi şeklinde 2 versiyonunun teste alınmasıdır.