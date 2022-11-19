Dağa çarpsa ikiye ayırır! En sağlam otomobiller belli oldu!

Euro NCAP testlerinde 2022 yılında satılan en sağlam ve güvenli otomobiller belli oldu. İşte sınıfının en iyileri...

Türkiye'de trafikte 25 milyondan fazla araç bulunuyor. Tüm dünyada ise bu sayı 1.4 milyarı aşmış durumda. Fakat bu araçların birçoğu yeterince sağlam değil. Dolayısıyla yeni bir otomobil alacağımız zaman Euro NCAP benzeri testlerden geçen, yolcu, sürücü ve yaya güvenliğini önemseyen modelleri tercih ediyoruz. İşte en sağlam ve güvenli otomobiller…

Euro NCAP testlerine göre en sağlam ve güvenli otomobiller!

Geçtiğimiz günlerde Euro NCAP testlerine giren yeni otomobiller açıklandı. Bazıları halihazırda bildiğimiz markalara, bazıları da piyasaya yeni çıkan modellere ait araçlardı. Fakat en sağlam ve güvenli otomobiller listesindeki sıralamayı değiştirmeyi başardılar.

Biz de hem sınıfının en iyisi seçilenleri hem de tüm klasmanlarda -çarpışma, otonom sürüş, sürücü/yolcu/yaya güvenliği- pazarın en sağlam ve güvenli otomobiller listesini paylaşıyoruz. Ayrıca Euro NCAP genel skorunu ve 5 yıldız üzerinden değerlendirmesini görebilirsiniz.

Yakıt tüketimi en az olan otomobiller!

Sınıfının en iyi arabaları! Güvenlik testlerinde sınıfının en iyisi otomobiller