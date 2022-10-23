Dacia'nın logosu değişti! Tüm modeller makyajlandı

Altı gün süren Paris Otomobil Fuarı'nda birçok markaya ve üreticiye ait alanı gezdik. İlk olarak Peugeot'nun yeni 408 ve e-208 modellerini paylaştık. Bugün de yeni Dacia logosu ile güncellenen ve ülkemizde de en çok satanlar arasında yer alan modelleri ve makyajlı tasarımlarını inceledik.

Yeni Dacia logosu ile ülkemize gelecek otomobilleri inceledik!

Yeni Dacia logosu üzerinde dikkatleri çeken ilk detay gümüş arka plan tamamen ortadan kalkması oluyor. Ülkemizde de 2023 modelleriyle birlikte göreceğimiz bu yeni tasarım markanın elektrikli araçlara geçişini temsil ediyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda Dacia tarafından sergilenen modellere yakından baktığımızda ilk olarak Avrupa'da satışa sunulacak tamamen elektrikli ve uygun fiyatı ile öne çıkmayı hedefleyen Spring'i görüyoruz.

Peugeot 408'i fuarda inceledik!

Bu otomobilin belirttiğimiz gibi en belirgin 2 özelliği elektrikli ve uygun fiyatlı oluşu. Öyle ki 21 bin 300 euro gibi bir fiyat etiketi mevcut. Yani ülkemize gelecek olursa vergiler hariç 390 bin TL üzerinden giriş yapacak.

Dolayısıyla yeni vergi düzenlemesine göre fiyatı 700 bin TL altında kalacağı için yüzde 10'luk ÖTV dilimini hedefliyor. Bu durumda yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV uygulandıktan sonra 506 bin 775 bin TL fiyat elde ediyoruz. Ancak eğer gelecek olursa 500 bin TL seviyesinin altında tutulacaktır.

Fuar alanında Spring'in hemen yan tarafında ise Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yer aldığı için isimlerini herkesin bildiği fakat yeni ön panjur ve logo tasarımını kullanan makyajlı halini ilk kez gördüğümüz Dacia Sandero ve Logan modelleri yer alıyor.

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