Dacia Duster Bursa'da üretilebilir: Peki fiyatlar düşecek mi?

Geçtiğimiz yıllardan beri Oyak Renault Fabrikaları ile Dacia arasında yerli Duster iddiaları konuşuluyordu. Bu iddialara göre Duster'da, Renault ailesindeki akrabası Megane gibi Bursa'lı olacaktı. Aradan geçen dönemlerde bu konu sadece elektrikli Duster modeli ile tekrar konuşulsa da bir üretim gerçekleşmedi. Fakat şimdi yeni iddialar var! Dacia Duster gerçekten Bursalı mı oluyor? İşte detaylar…

Dacia Duster Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilecek!

Otomotiv sektörü gazetecilerinden Emre Özpeynirci'nin özel haberine göre bu iddialar doğru. Oyak Renault, Dacia model ailesinden SUV Duster modelinin üretimini üstlendi. Bu iddialar ışığında artık Dacia bayilerinde Duster modelleri üzerinde "yerli üretim" logosunu görebileceğiz. Ayrıca bu yeni üretimle birlikte Duster fiyatlarında da düşüş bekleniyor.

Piyasaya 2010 yılında çıkan Duster aradan geçen 13 yıllık süreçte hep Romanya'da üretildi. Türkiye'de hem filolar hem şirketler hem de aileler tarafından oldukça sevilen model ülkemizde en çok satılan SUV'lar listemizde de 2. sırada yer aldı. Bu başarısının arkasındaysa uygun fiyatlı olması ve kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını gereken ölçülerde sağlıyor olması yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2023!

Edinilen bilgiye göre Oyak Renault, üretim kapasitesini yıllık 500 bin otomobile çıkarmış durumda. Şu anda güncel üretim kapasitesinin 300 bin adet kadarıysa Renault Clio ve Mitsubishi Cold modeli için ayırmış durumda. Geri kalan 200 binlik kapasiteyse Duster için ayrıldı. Oyak ilk açıldığı dönemde "Oyak Renault" olarak tek bir markaya hizmet ederken artık 3 farklı markaya hizmet eden bir fabrika halini aldı.

2023 Mart Dacia Duster fiyat listesi!

2023 yılı mart ayı Dacia Duster tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları şöyle: