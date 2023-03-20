Dacia Duster 2023 fiyat listesi!
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Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster modelinin Mart 2023 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
Dacia Duster, 2010'dan bu yana otomotiv sektöründe önemli başarılara imza attı. Gerek uygun fiyatlı SUV konseptiyle gerekse teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazanan model, son dönemde gelen zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Dacia Duster Mart 2023 fiyatları ne durumda?
Dacia Duster Mart 2023 fiyat listesi ve özellikleri
Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.
Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.
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SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.
Not: Bu liste 20 Mart 2023 tarihindeki resmi fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için birkaç gün sonra bile farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Dacia Duster Mart 2023 fiyat listesi
Dacia Duster Mart 2023 opsiyon fiyat listesi Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster Mart 2023 fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Essential TCe 90 bg613.000 ?Expression ECO- G 100 bg673.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×2703.900 ?Essential TCe 150 bg EDC705.900 ?Essential TCe 150 bg 4×4724.000 ?Journey TCe 150 bg EDC754.900 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×4799.000 ?
Essential16¨ Alüminyum jantlar10.500 ?Arka Park Sensörü3.250 ?8¨ Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay11.500 ?Özel Renk5.500 ?Yedek Lastik5.750 ?Metalik Renk5.500 ?Deri Direksiyon2.000 ?ExpressionIsıtmalı ön koltuklar5.750 ?Yüksek konsol5.750 ?Özel Renk5.500 ?Metalik Renk5.500 ?Navigasyon5.750 ?JourneyEller Serbest Dacia Kart Sistemi7.500 ?Isıtmalı ön koltuklar5.750 ?Özel Renk5.500 ?Yedek Lastik5.750 ?Metalik Renk5.500 ?360° Kamera9.750 ?
Dacia Teknoloji Haberler
Dacia Duster Mart 2023 opsiyon fiyat listesi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster Mart 2023 fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.