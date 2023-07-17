Tarihin en kapsamlı ve pahalı tanıtım süreçlerinden birini geçirmesine rağmen felaket denilebilecek kadar büyük hatalarla çıkış yaparak hayal kırıklığına neden olan Cyberpunk 2077 için işler tersine dönmeye başladı. Para iadelerine ve davalara kadar dayanan süreç geliştirici CD Projekt RED'in başını fazlasıyla ağrıtırken, oyundaki sorunların ortadan kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütüldü. Son gelişmelere göre Cyberpunk 2077 ile oyuncuların arası düzelmeye başladı. Zira oyun ilk kez Steam incelemelerinde çok olumlu etiketi alarak bir ilke imza attı.

Cyberpunk 2077 Steam incelemeleri çok olumlu olarak etiketlendi

CD Projekt RED'in topluluk direktörü Marcin Momot, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Cyberpunk 2077'nin Steam incelemelerinin ilk kez çok olumlu olarak işaretlendiğini açıkladı. Gönderide geliştirici ekibe bugüne dek göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür eden Momot, bu durumun sadece bir başlangıç olduğunu ve yükselişin devam edeceğini düşünüyor.

Steam gibi platformlardan bir oyun satın almadan önce yaptığımız ilk iş genellikle Steam incelemelerine göz atmak oluyor. Bu sayede alacağımız yapımın harcayacağımız paranın karşılığını verip vermeyeceği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Cyberpunk 2077 de şimdiye dek daha çok olumsuz incelemelerle mağazalardaki yerini aldı. Bu da önemli bir oyuncu kitlesinin yapıma karşı ön yargıyla yaklaşmasına neden oldu.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 yüksek sistem gereksinimleri:

1440p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan (SSD)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Cyberpunk 2077, ilk çıktığı günden bu yana bünyesinde barındırdığı can sıkan hatalardan arındı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!