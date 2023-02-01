Cyberpunk 2077, beklenen teknolojiye kavuştu! İşte detaylar

Ada Lovelace mimarisi ile birlikte tanıtılan DLSS 3 teknolojisi, popüler oyunlara eklenmeye devam ediyor. Cyberpunk 2077 yapımcısı CDProjekt Red, NVIDIA DLSS 3 desteği için güncelleme yayınladıklarını açıkladı.

Cyberpunk 2077 için NVIDIA DLSS 3 güncellemesi yayınlandı

NVIDIA, DLSS 3 teknolojisi ile geçtiğimiz yıllara göre 4 kata varan performans artışı sunduklarını açıkladı. Microsoft Flight Simulator oyununda, RTX 20 serisi kartlar ilk çıktığında oyun içerisinde gerçek zamanlı ışın izleme açık bir şekilde 4K grafik ayarlarında 23 FPS alınırken, DLSS 2 ile 62 FPS alındığını ve bugün itibariyle aramıza katılan DLSS 3 ile de 101 FPS alındığını gösterdi.

DLSS 3, GeForce RTX 40 serisi "Ada" grafik kartlarının Optik Akış Hızlandırıcı (Optical Flow Accelerator ) bileşeninden yararlanarak ve yapay zekayı kullanarak alternatif kare üretebiliyor. Geliştirilen teknolojinin enerji verimliliği sağladığını belirtmekte fayda var.

Cyberpunk 2077, DLSS kapalı şekilde 4K çözünürlükte 22 FPS değer ile karşımıza çıkıyor. DLSS 3 teknolojisi aktif edildiğinde ise bu değer 96'ya kadar çıkıyor.

Şirket, testlerini Intel i9-12900K işlemci, 32 GB RAM ve Windows 11 x64 işletim sistemine sahip bir bilgisayarda test ettiğini açıkladı. RTX 4090 modelinin güç tüketimi, DLSS 3 teknolojisi sayesinde 310W'a kadar indi. Bu değer, RTX 3090 Ti modelinde 388.1W olarak açıklandı.

RTX 4090, DLSS 3 teknolojisi sayesinde 4K çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda RTX 3090 Ti modeline 57 FPS fark atarak 138 FPS'e ulaşmayı başardı. RTX 4090 modelinin DLSS teknolojisi kapalıyken 41.8 FPS sunduğunu belirtelim.

NVIDIA, DLSS 3 teknolojisi lansmanında halihazırda 35 oyunun entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve gelecek dönemde DLSS desteği bulunan tüm yapımlara ekleneceğini açıkladı. Yakında diğer oyun yapımcılarının da DLSS 3 güncellemesi yayınlayacağı tahmin ediliyor.