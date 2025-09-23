ÇOMÜ'nün MotoNova Ekibi, TÜBİTAK'ta İkincilik Elde Etti

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden oluşan "MotoNova" ekibi, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik geliştirdikleri giyilebilir sürüş destek sistemi projeleriyle Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri Yağmur Elmas ve Büşra Yöndem'in yer aldığı, danışmanlığını Öğr. Gör. Utku Bayram'ın yürüttüğü projede, sürücünün güvenliğini artırmak için sıcaklık, nem ve GPS verilerini toplayarak anlık bilgilendirme yapan bir sistem geliştirildi.

Güneş paneliyle şarj edilebilen cihaz, şeffaf OLED ekran aracılığıyla yol ve motosiklet verilerini doğrudan kask vizörüne yansıtıyor.

Sistemin mobil uygulamasıyla sürücüler, adres yönlendirmelerini alabiliyor ve kask vizöründe hangi bilgilerin gösterileceğini kişisel tercihlerine göre belirleyebiliyor.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "MotoNova" ekibinin başarısının ÇOMÜ'nün yenilikçi ve girişimci vizyonunu yansıttığını belirterek, "Öğrencilerimizin insan hayatına dokunan, teknoloji ve sosyal faydayı bir araya getiren bu değerli projesiyle TÜBİTAK'ta Türkiye ikinciliği elde etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.