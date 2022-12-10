Çok beklenen Cyberpunk 2077 DLC'sinde bomba gelişme!

Popüler bilim-kurgu oyunu Cyberpunk 2077, genişleme paketiyle oyun dünyasının gündeminde. Geçtiğimiz gün gerçekleşen The Game Awards 2022'te ise Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Genişlemede, ünlü oyuncu Idris Elba'nın da olacağı belirtildi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de Idris Elba sürprizi

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty isimli genişleme, The Game Awards'ta yeni bilgiler aldı. CD Projekt Red, Keanu Reeves'in bu genişlemede yer alacağını söylerken, ayrıca Hollywood yıldızı Idris Elba'nın da kadroya oyun karakterlerinden biri olacağı belirtildi.

İlk duyurulduğunda hatalarla dolu olsa da, Cyberpunk 2077 birçok oyuncu için favori yapımlardan biri haline geldi. Son genişlemenin çok dikkat çekeceği kesin. Phantom Liberty, "casus-gerilim" olarak tanımlanıyor ve Idris Elba, Solomon Reed adlı yeni bir karakteri canlandırıyor.

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Solomon Reed karakteri, kıdemli bir Yeni Birleşik Devletler ajanı olarak yer alacak. CD Projekt Red'in açıklamasına göre, oyuncuların casusluk ve hayatta kalma görevlerine yardım etme konusunda güvenebilecekleri tek kişi olacak.

Phantom Liberty çıkış tarihi henüz net olarak belirlenmiş değil. Tek bildiğimiz, genişlemenin 2023'te paylaşılacağı yönünde. Ayrıca yalnızca PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacağını da belirtmek gerekiyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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