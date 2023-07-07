Coca-Cola, Riot Games ile iş birliği yaparak yeni ürününü piyasaya sürdü

Coca-Cola, League of Legends'ın yayıncısı ve geliştiricisi Riot Games ile iş birliği yaparak sınırlı sayıda üretilen yeni ürünü 'Coca-Cola Ultimate Zero Sugar'ı piyasaya sundu. Oyunculara özel deneyimler sunan bu iş birliği ile Coca-Cola, oyun dünyasında da adından söz ettirecek.

Coca-Cola, League of Legends'ın yayıncısı ve geliştiricisi Riot Games iş birliğiyle Coca-Cola Creations'ın sınırlı sayıda üretilen yeni ürününü piyasaya sundu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola, yeni ürünü "Coca-Cola Ultimate Zero Sugar" için ilk defa bir oyun şirketiyle iş birliği gerçekleştirdi. Coca-Cola ve Riot Games, oyunculara oyun oynarken hissettikleri coşkuyu artıracak ve onları daha da motive edecek bir lezzet yaratmak için bir araya geldi.

Coca-Cola Ultimate Zero Sugar'ın piyasaya sunulmasıyla eş zamanlı olarak sunulacak oyun içi ve dijital deneyimlerle, iş birliğinin heyecanını dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da yaşayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Riot Games İş Geliştirme ve Sponsorluklar Sorumlusu David Mulhall, "Riot Games olarak ortak değerlere sahip olduğumuz Coca- Cola ile benzersiz iş birliğimizden ortaya çıkan "Coca-Cola Ultimate Zero Sugar" lezzetini oyuncuların beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Milyonların sevdiği bir marka ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Coca-Cola Creations'ın oyun dünyasındaki ilk iş birliğini bizimle gerçekleştirmesinden dolayı da onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

The Coca-Cola Company Küresel Strateji Kıdemli Direktörü Oana Vlad da, "Riot Games ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, oyuncuları projelerimizde önceliklendirme konusundaki hedefimizi pekiştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birlikleri de Coca-Cola Creations platformunu güçlendirmeye devam etmemizi sağlıyor. Yedinci Coca-Cola Creations lezzetimiz olan Coca-Cola Ultimate, tasarımıyla göz dolduruyor, oyunculara yolculuklarında +XP'nin tadını yaşatıyor ve onların oyun deneyimini zenginleştiriyor." açıklamasında bulundu.

Coca-Cola Ultimate Zero Sugar'a özel deneyimler Creations Hub'da

Açıklamaya göre, oyuncular, Coca-Cola Ultimate Zero Sugar şişesi veya kutusu üzerindeki QR kodunu tarayarak benzersiz Coca-Cola Creations dijital deneyimlerine ev sahipliği yapan Coca-Cola Creations Hub'a girebilecek.

Kullanıcıları interaktif ve yaratıcı bir şekilde entegre eden, ilgi çekici içeriklerin yer aldığı Creations Hub'da yer alan Instagram filtresi Ultimate Emote Generator, oyuncuların sosyal medya paylaşımlarında kendilerini League of Legends ifadeleriyle görüntülenmesini sağlıyor.

Lansman dönemine özel olarak da ilerleyen günlerde Coca-Cola Creations Hub'a bir başka kişiselleştirilebilir dijital deneyim daha eklenerek oyuncuların kendilerini Ultimate formlarında görmelerine olanak sağlanacak. Oyuncular selfie çekerek sinematik oyun kahramanlarına dönüşebilecek ve kendi Ultimate oyun yolculuklarını keşfedebilecekler.

Coca Cola Ultimate Zero Sugar'un benzersiz tasarımı

Coca-Cola Ultimate Zero Sugar, siyah ve altın renginin çeşitli tonlarını içeren çarpıcı ambalaj tasarımıyla iki ikonik markayı bir araya getiriyor. Coca-Cola Creations logosu ile özgün bir "Ultimate" ambleminin yer aldığı tasarımda, League of Legends'da kullanılan fütüristik makineyi büyüleyici unsurlarla birleştirerek oyun içinde görsel olarak farklı bir atmosfer yaratan mavi renge sahip Hextech ışıltısı da enerji veriyor.

"Coca-Cola Ultimate Zero Sugar" temmuz ayında satışa sunuldu. Coca-Cola Creations hakkında daha fazla bilgi için www.coca-cola.com/creations adresi ziyaret edilebiliyor.