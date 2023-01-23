CNBC-e geri mi dönüyor? Kanal yetkilisinden açıklama geldi!

16 Ekim 2000 yılında ülkemizde yayın hayatına başlayan CNBC-e, Kasım 2015'te yayın haklarının sona ermesi üzerinde kapandı. Şimdi ise kanalın eski Genel Yönetmeni tarafından yapılan açıklamaya göre CNBC-e, tekrardan ekranlara dönüyor.

CNBC-e, tekrardan yayın hayatına başlıyor!

CNBC-e kanalı iki kuşağa ayrılıyordu. Gündüz kuşağında iş ve ekonomi konuşulurken, akşam kuşağında ise dünyaca ünlü ödüllü dizi ve filmler sunuluyordu. Kapandıktan sonra ise kanalın adı TLC Türkiye olarak değiştirildi.

CNBC-e eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, YouTube kanalı üzerinden kanalın tekrardan yayın hayatına başlayacağını açıkladı. 2021 yılından beri bunun için çaba gösterdiklerini söyleyen Kocabalkan, ABD'li kanal yetkililerinin Şubat ayında, anlaşmalar yapmak için Türkiye'ye geleceğini ve Mayıs ayında yayınlara başlayabileceğini belirtti.

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Artunç Kocabalkan, yayın sırasında şunları söyledi;

"Türkiye'ye gelecek diyorum çünkü ya bizimle ya da başka biriyle CNBC-e Türkiye'de olacak. Mayıs ayı itibarıyla da yayına başlama ihtimali var. Bu konuda gösterdiğimiz çaba inşallah bir noktaya ulaşacak."

"Sizler hep, Türkiye'de şu anda finansal piyasaları, ekonomiyi ve pek çok gelişmeyi anlatmak açısından bizim sesimize ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Bizim de size ihtiyacımız var. Tükiye'de doğruların konuşulması çok önemli. Bu noktada mayısa kadar da gerekeni yapacağız ve pek çok yorumcuyla karşınızda olacağız."

Günümüzde birçok yabancı dizi ve filmin yayın hakları; Netflix, Amazon ve Disney gibi dijital akış platformlarında. Bu sebepten ötürü, eskiden olduğu gibi çeşitli içerikler gösterilemeyebilir. Hatta sadece finans yayınları dahi yapılabilir.

Yayın tekrarının internete yayılması üzerine videonun kaldırılması oldukça dikkat çekti. Peki sizler CNBC-e'nin tekrardan yayın hayatına başlayacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.