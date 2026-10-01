Haberler

Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösterilerini izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösterilerini izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinden öğrenciler, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivaline katıldı. Yerli ve milli insansız hava araçları ile SOLOTÜRK'ün gösterilerini izleyen gençler, teknoloji stantlarını gezerek geleceğin projeleri için ilham aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu festivaline katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji hamlesinin heyecanına ortak oldu. SOLOTÜRK ve İHA gösterilerini hayranlıkla izleyen gençler, geleceğin projeleri için ilham aldı.

Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilen ve bölge genelinden yoğun ilgi gören TEKNOFEST Güneydoğu coşkusunu, Cizre'den giden öğrencilerde yaşadı. Sınırları aşan teknoloji serüvenini yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna tanıklık etti. Alana gelen Cizreli öğrenciler, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli insansız hava araçları ile gökyüzünde gösteri yapan SOLOTÜRK'ü hayranlıkla izledi. Teknoloji stantlarını tek tek ziyaret eden gençler, sergilenen yenilikçi projeleri inceleyerek geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını atma imkanı buldu.

Öğrencilerin teknolojiye olan merak ve azminin geleceğe dair büyük bir umut kaynağı olduğunu belirten yetkililer, organizasyonun gençlerin ufkunu açma noktasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayakları yere basan hayaller ve gökyüzüne uzanan hedeflerle gençliğin bilim ve teknoloji yolculuğunda desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu