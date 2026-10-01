Cizreli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösterilerini izledi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinden Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu festivaline katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji hamlesinin heyecanına ortak oldu. SOLOTÜRK ve İHA gösterilerini hayranlıkla izleyen gençler, geleceğin projeleri için ilham aldı.

Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilen ve bölge genelinden yoğun ilgi gören TEKNOFEST Güneydoğu coşkusunu, Cizre'den giden öğrencilerde yaşadı. Sınırları aşan teknoloji serüvenini yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna tanıklık etti. Alana gelen Cizreli öğrenciler, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli insansız hava araçları ile gökyüzünde gösteri yapan SOLOTÜRK'ü hayranlıkla izledi. Teknoloji stantlarını tek tek ziyaret eden gençler, sergilenen yenilikçi projeleri inceleyerek geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını atma imkanı buldu.

Öğrencilerin teknolojiye olan merak ve azminin geleceğe dair büyük bir umut kaynağı olduğunu belirten yetkililer, organizasyonun gençlerin ufkunu açma noktasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayakları yere basan hayaller ve gökyüzüne uzanan hedeflerle gençliğin bilim ve teknoloji yolculuğunda desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı