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Çin, Yapay Zeka Kazanımlarını Gelişen Ülkelerle Paylaşacak

Çin, Yapay Zeka Kazanımlarını Gelişen Ülkelerle Paylaşacak
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yapay zeka alanındaki kazanımların tüm dünya ülkeleri ile, özellikle de gelişmekte olan ülkelerle paylaşılacağını açıkladı. Pekin'deki '2'nci Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Semineri'nde, bu alandaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in yapay zekadan elde ettiği kazanımları gelişmekte olan ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, dün başlayan '2'nci Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Semineri' hakkında bilgi verdi. Başkentte gerçekleştirilen seminere yaklaşık 40 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler katıldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlaması gereken küresel bir kamu ürünü olduğuna vurgu yaptığını hatırlatan Lin, bu alandaki kazanımların 'hegemonya' aracına dönüştürülemeyeceğini ve yapay zeka devriminin bu alandaki küresel uçurumları daha derinleştirmemesi gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Sözcü Lin, Çin'in 'ortak inşa, istişare ve paylaşım' ilkelerine bağlı kalarak yapay zeka alanında uluslararası fikir alışverişi ve iş birliğini güçlendireceğini, bu alandaki teknolojileri gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünya ülkeleri ile paylaşacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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