Çin ve Endonezya Arasındaki Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi Tamamlandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta ile ünlü turizm kenti Bandung'u birbirine bağlayan Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu projesi resmi olarak açıldı. Proje, Cakarta ile Bandung arasındaki tren yolculuğu süresini 3 saatten 40 dakikaya düşürdü. Proje kapsamında yapılan araştırma ve işbirliği çalışmalarıyla yerel teknoloji yetenekleri geliştirildi ve bilimsel araştırma platformu oluşturuldu.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta ile ünlü bir turizm kenti olan Bandung'u birbirine bağlayan Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu 2 Ekim'de resmi olarak açıldı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Çin ve Endonezya arasındaki işbirliğinin simge projelerinden olan 142,3 kilometre uzunluğundaki hat, Cakarta ile Bandung arasındaki 3 saati aşan tren yolculuğu süresini yaklaşık 40 dakikaya düşürdü.

Beijing Jiaotong Üniversitesi Elektronik ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi Dekanı Ai Bo, "Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, Endonezya'nın önemli kentleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak ve demiryolu hattı boyunca ekonomik kalkınma ve istihdamı teşvik edecek. Bu, Endonezya halkı için son derece önemli" dedi.

Beijing Jiaotong Üniversitesi, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun güvenli şekilde işletilmesini sağlamak üzere Eylül 2017 ile Ocak 2022 arasında Çinli teknoloji şirketi ZTE, Çin Demiryolu Tasarım Şirketi, Bandung Teknoloji Enstitüsü, Braunschweig Teknik Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi ile diğer yerli ve yabancı işletme ve kurumlarla işbirliği yaptı.

"Endonezya'daki Yüksek Hızlı Demiryolları için Mobil İletişim Ağı Kuramı ve Teknolojisi Araştırma ve Pilot Uygulaması" adlı uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği projesi, Ai'nin liderliğinde ortaklaşa yürütüldü.

Beijing Jiaotong Üniversitesi'ndeki ofisinde ekibinin çalışmalarını açıklayan Ai, "İletişim sistemi, trenin beyni olarak düşünebileceğiniz tren operasyon kontrol sisteminin güvenli şekilde çalışmasını sağlıyor" dedi.

Ai, "Yüksek hızlı demiryolları; tren operasyon kontrolü, trafik izni, tren hızı ve konumu gibi güvenlikle ilgili bilgileri iletmek için özel iletişim ağlarına ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.

Mobil iletişimdeki en kritik nokta ise elektromanyetik dalgaların iletilmesi ve algılanması. Topoğrafya ve iklim gibi coğrafi ve çevresel faktörler, elektromanyetik dalgaların iletim kanalı yahut yolunu etkiliyor. Söz gelimi, demiryolu hattındaki tropik yağmur ormanları gibi arazi şekilleri, kanalı etkileyebiliyor.

Endonezya'ya özgü yerel araziyi ve çalışma frekans bantlarını dikkate alan Ai, araştırma ekibini, kanal simülatörü ve paralel hesaplama odaklı yüksek performanslı bir ışın izleme simülasyon platformu geliştirmeye yönlendirdi.

Beijing Jiaotong Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, elektromanyetik ışın yayıp bu ışınları izlemek üzere telsiz kanal simülatörleri ve ışın izleme alet kutuları kullanarak Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu güzergahında yıllar boyu seyahat etti. Böylece demiryolu ortamını yeniden inşa edip elverişli bir yerel kanal modeli kurmakta kullanılacak sinyal verilerini topladılar.

Yeni kanal modeli oluşturulduktan sonra, modelin yüksek hızlı demiryolu uygulamasındaki hassasiyetinin sağlanması için yazılım ve algoritmalar kullanılarak değerlendirilip teyit edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, araştırma ekibi bir simülasyon doğrulama platformu oluşturdu.

Ai, "Bu platform, hızları saatte 500 kilometreye kadar ulaşan, frekansları 100 GHz'i aşan ve 1.000'in üzerinde anten dizisine sahip yüksek hızlı trenlerin operasyon ortamını simüle edebiliyor. Gerçek dünya koşullarını daha iyi taklit ederek fiziksel ögeleri bir araya getiriyor ve trenlerin gerçek bir ortamda güvenli şekilde işlemesini sağlıyor" dedi.

Ai, bu yüksek hızlı demiryolu projesi sayesinde, Endonezya'da araştırma ve geliştirme ile ilgilenen yerel teknoloji yeteneklerinden oluşan bir grubun eğitildiğini, böylece istihdamın teşvik edildiğini ve yerel ekonomi için fikri destek sağlandığını belirtti.

Proje aynı zamanda Çin ile Endonezya arasındaki bilimsel araştırma ve yetenek yetiştirme çalışmaları için de sağlam bir işbirliği platformu oluşturdu.

Proje sırasında Bandung Teknoloji Enstitüsü'nden 20'yi aşkın öğretim görevlisi ve öğrenci, eğitim ve etkileşim amacıyla Beijing Jiaotong Üniversitesi'ni ziyaret etti. İki üniversite ortaklaşa olarak dört öğrenciye yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim verdi, birlikte birçok uluslararası akademik seminer düzenledi ve 10'dan fazla üst düzey araştırma makalesi yayımladı.