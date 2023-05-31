Çin'deki Bakır Madeni, Akıllı Ekipmanlarla Verimliliği ve Güvenliği Artırıyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki Dongguashan Bakır Madeni, 1.000 metreyi aşan derinliğiyle Asya'da en derin bakır madenlerinden biri konumunda. Madende kullanılan akıllı ekipmanlar çalışma etkinliğini ve güvenliğini büyük oranda geliştirmiş durumda.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki Dongguashan Bakır Madeni, 1.000 metreyi aşan derinliğiyle Asya'da en derin bakır madenlerinden biri konumunda.

Dongguashan Bakır Madeni'nde kullanılan akıllı ekipmanlar çalışma etkinliğini ve güvenliğini büyük oranda geliştirmiş durumda.

ANONS 1 (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Şimdi nerede olduğumu tahmin edin? Şu an yerin yaklaşık 500 metre altındayım ve daha da derine iniyoruz. Şimdi yerin yaklaşık 550 metre altındayız. Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti Tongling kentindeki bir bakır madeninde bulunuyorum. Burası Asya'daki en derin bakır madenlerinden biri. Bugün modern teknolojilerin yerin binlerce metre altında ortamı nasıl değiştirebileceğini göreceğiz."

SES 1 (Çince): ZHOU XİAOJİN, Tongling Demir Dışı Metaller Grup Holding Limited Şirketi:

"Dongguashan Bakır Madeni'ndeki insansız sürüş sisteminin ana işlevi, madenin uzaktan yüklenmesi, uzaktan taşıma ve madenin uzaktan boşaltılmasını gerçekleştirmektir. Tüm işlemler izleme odasında gerçekleştirildiği için maden çalışanlarının faaliyet sahasında herhangi bir şey yapmasına gerek olmuyor.

İnsansız sürüş sistemi, sadece üretim verimliğini iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda güvenliği de artırdı. Bu da çalışma ortamının büyük ölçüde iyileştirdi.

Yerin 875 metre altındaki bölüme de 5G şebekesini kullanarak insansız sürüş projesi inşa etmeye hazırlanıyoruz."

ANONS 2 (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Şimdi güç dağıtım odasına gidelim. Burada hem 5G şebekesini kullandıklarını hem de her yerde akıllı robotların olduğunu duydum. Haydi gidip birlikte görelim."

SES 2 (Çince): CHEN MİNG, Tongling Demir Dışı Metaller Grup Holding Limited Şirketi:

"Güç dağıtım odasının manüel denetimini üstlenen raylı akıllı denetim robotu kullanıyoruz. Denetim robotunun ana görevleri, çeşitli cihazların verilerini akıllı şekilde tespit ederek veri toplama ve erken uyarı. Robot, her temas noktasının sıcaklığını izliyor ve herhangi bir yangın ya da duman olması halinde alarm veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tongling'den bildiriyor. (XHTV)