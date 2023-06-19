Çin'de 13 Sürücüsüz Araç Paket Teslimatında Kullanılıyor

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Yangquan'da 13 sürücüsüz araç kısa zaman önce faaliyete girdi. Bu araçlar, günde 10.000'den fazla paket teslimatı yapabiliyor ve 5G, yapay zeka ve diğer son teknolojilerle donatılmış durumda. İnsansız teslimat araçları, posta hizmetinde maliyetleri azaltırken çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

ANONS (İngilizce): XİE YUAN, Xinhua muhabiri:

"Çin'de geçen yıl 110 milyardan fazla paket teslim edildi. Ülkede teslimatın daha verimli hale getirilmesi için sektörde 5G, yapay zeka ve diğer son teknolojiler uygulanıyor. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yangquan'da 13 sürücüsüz araç kısa zaman önce faaliyete girdi. Gelin, bu makinelerin neler yapabileceğini öğrenelim."

Yakın zamanda Yangquan'da 50'den fazla ekspres istasyonu kapsayan ve günde 10.000'den fazla paket teslimatı yapan 13 insansız teslimat aracı faaliyete geçti.

SES 1 (Çince): SHİ QİNJUN, insansız teslimat aracı projesinin operasyon sorumlusu:

"İnsansız teslimat aracında toplam 11 adet kamera ve 2 adet radar cihazı bulunuyor. Araç, altında bulunan iki akü tam doluyken 200 kilometreye kadar gidebiliyor. Geleneksel üç tekerlekli teslimat aracına kıyasla bu araç daha büyük hacim ve yük kapasitesine sahip. Gördüğünüz gibi, toplam 2,4 metreküplük hacmi ve 600 kilograma kadar ulaşan taşıma kapasitesiyle oldukça geniş bir araç. Tek seferde üçte bir oranında daha fazla paket teslimatı yapabilen araçla günde 800'den fazla paket teslim edilebiliyor."

SES 2 (Çince): TİAN JUNWEİ, Shanxi eyaletindeki Çin Posta İdaresi Yangquan Şubesi'nde genel müdür yardımcısı:

"Geçmişte posta dağıtımımız üç tekerlekli araç veya arabalar süren insan işçilere bağlıydı.

İnsansız teslimat araçları bize günde yaklaşık bir-iki saat kazandırıyor ve bu da maliyetleri büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca araçların hem içi hem de dışı gözetleme kameraları ile donatılarak paketlerin işlem güvenliği sağlanıyor. Şarj edilebilir akülerin kullanılması ise posta hizmetinde çevrenin korunması açısından fayda sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.(XHTV)