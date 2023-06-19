Çin, Bulut Altyapı Hizmetlerine Yönelik Harcamalarını Artırdı

Çin anakarasında bulut altyapı hizmetlerine yönelik harcamalar yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 artarak 7,7 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin'in bulut bilişime yaptığı harcamalar küresel toplamın yüzde 12'sini oluşturuyor. Pazar liderleri Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud ve Baidu AI Cloud oldu.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda bulut bilişim teknolojisiyle üretilen videoları izleyen ziyaretçiler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin, yılın ilk çeyreğinde bulut altyapı hizmetlerine yönelik harcamalarını artırmaya devam etti.

Teknoloji piyasası araştırma firması Canalys tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin anakarasında bu alandaki harcamalar yılın ilk üç ayında bir yıl öncekine göre yüzde 6 artışla 7,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

Raporda, ülkenin bulut bilişime yaptığı harcamaların bu alandaki küresel toplamın yüzde 12'sini oluşturduğu belirtildi.

Rapora göre, Çin'deki pazar liderleri ilk çeyrekte değişmedi ve ilk dört büyük bulut hizmeti sağlayıcısı Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud ve Baidu AI Cloud oldu.

Canalys, bu dört hizmet sağlayıcısının Çin'deki toplam harcamaların yüzde 79'unu oluşturduğunu söyledi.