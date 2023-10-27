Çin Akıllı Telefon Pazarında Lider HONOR Oldu

Çin'deki akıllı telefon pazarının lideri, HONOR markası oldu. Canalys'in yayınladığı rapora göre HONOR, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 11.8 milyon teslimat gerçekleştirerek pazarın yüzde 18'ine hakim oldu. OPPO ise ikinci sırada yer aldı.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet git gide kızışıyor. Markalar her yıl birbirinden etkileyici pek çok model piyasaya sürüyor ve bu da pazar paylarını etkiliyor. Son olarak 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle Çin'deki akıllı telefon pazarının lideri belli oldu.

Çin akıllı telefon pazarının lideri, bir zamanlar Huawei çatısı altındaki HONOR oldu

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Canalys, Çin'deki akıllı telefon markalarının 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle pazar paylarını gösteren bir rapor yayınladı. Buna göre bütün şirketler toplamda 66.7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Sevkiyat sayısı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 5 oranında düşüş gösterdi.

HONOR, 11.8 milyon teslimat ile en çok satan akıllı telefon markası oldu. Geçtiğimiz yıllarda Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen HONOR, pazarın yüzde 18'ine hakim konumda. İkinci sırada ise 10.9 milyon teslimat ile pazarın yüzde 16'sına sahip olan OPPO bulunuyor.

Akıllı telefon satışları düşüyor: Pazarın hakimi kim?

ABD'li şirket Apple ise 10.6 milyon teslimat ile Çin pazarında üçüncü sıraya adını yazdırdı. Pazarın yüzde 16'sına hakim olan teknoloji devini hemen ardından 10.4 milyon teslimat sayısı ve yüzde 16 pazar payı ile Vivo takip ediyor. Son dönemlerde yeni modelleri ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Vivo, bir önceki üçüncü çeyreğe göre yüzde 26 daha az sevkiyat yaptı. Yani bir düşüş söz konusu.

Marka2023 Q3 – Sevkiyat (milyon)2023 Q3 – Pazar Payı2022 Q3 – Sevkiyat (milyon)2022 Q3 – Pazar PayıSevkiyat için Yıllık DeğişimHONOR11.8 milyonYüzde 18 12.0 milyonYüzde 17 -1% OPPO10.9 milyonYüzde 16 12.1 milyonYüzde 17 -10% Apple10.6 milyonYüzde 16 11.3 milyonYüzde 16 -6%Vivo10.4 milyonYüzde 16 14.1 milyonYüzde 20 -26%Xiaomi 9.1 milyonYüzde 14 9.0 milyonYüzde 13 +0%Diğer13.9 milyonYüzde 21 11.4 milyonYüzde 16 +21%Toplam66.7 milyonYüzde 100 69.8 milyonYüzde 100-5%

Yakın zamanda yeni Xiaomi 14 serisi ile bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlayan Xiaomi ise 9.1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Markanın pazar payı yüzde 14 seviyesinde. Bu oranın dördüncü çeyrekte artması bekleniyor.

Tablonun biraz aşağısına kaydırdığımızda ise HONOR, OPPO, Apple, Vivo ve Xiaomi dışındaki diğer markaların 13.9 milyon sevkiyat sağladığını ve yüzde 21 pazar payına sahip olduklarını görüyoruz. Akabinde bir önceki üçüncü çeyreğe göre yüzde 21 oranında bir yükseliş söz konusu.

Bu, demin saydığımız beş marka için yeni rakiplerin doğduğu anlamına geliyor. Elbette bu tüketici açısından olumlu bir durum. Zira rekabet, fiyat gibi tüketiciler için önemli faktörleri etkileyecektir. Öte yandan bu tabloda dikkat çeken bir diğer detay ise ise birinci sırada yer alan HONOR'un geçtiğimiz yıllarda sahibi olan Huawei'nin listede öne çıkmamış olması.

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