Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

Çin'in 6. nesil yeni savaş uçağının görüntüleri dünya gündeminden düşmüyor. İlk testini 26 Aralık 2024'te jetin üreticisi olduğu düşünülen Chengdu Uçak Şirketi'nin merkezinin bulunduğu Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu üzerinde gerçekleştiren Çin, yeni bir test daha gerçekleştirdi.

J-36'nın yeni test uçuşu, ilk uçuşu 2028'e yakın bir tarihte öngören analistleri şaşırttı. Bu hızlı ilerleme, muhtemelen daha önce bildirilmemiş gösteriler de dahil olmak üzere önemli bir ön hazırlık olduğunu gösteriyor.

ABD VE RUSYA'YI GERİ BIRAKTI

Gözlemciler, uçağın son teknolojiye sahip gizlilik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olabileceğini öne sürse de, savaş uçağı henüz resmi olarak tanıtılmadı. Yeni nesil uçağın, F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı iddia edildi. Uçağın, hipersonik hızlara çıkarak, uzaya kadar çıkabildiği de öne sürüldü.

MAO ZEDONG'UN DOĞUM GÜNÜNDE HAVALANDI

Son teknoloji ürünü uçağın ilk uçuşu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğum gününe denk geldi. Birçok Çinli bu uçuşu eski lidere sembolik bir saygı duruşu olarak değerlendirdi.

RAKİPLER GERİDE KALDI

Çinli uzmanlar, ülkenin ilk altıncı nesil hayalet savaş uçağının hipersonik hızlara çıktığı zamanlarda daha da üstün hızlara çıkabildiğini düşünüyor. Çin devlet medyası, uçağın aslında bir "hayalet savaş uçağı" olduğuna dair iddiaları doğruladı. South China Morning Post'a konuşan bir uzman, Çin Ordusu'nun "küresel savaş uçağı standartlarının üzerinde bir uçak" yarattıklarını öne sürdü. Uzmanlar, Bu yeni savaş uçağının ABD'nin F-35 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını teknolojik orada geride bıraktığını iddia etti.

Uçağın Çengdu Uçak Endüstri Grubu tarafından üretildiği düşünülüyor. Bu grup, Çin'in savaş uçağı ve insansız hava aracı üreticilerinden biri. Uçağın, yapay zeka kullanarak uçuş performansını arttırdığını ve manevra kabiliyetini yükselttiği iddia edildi. Gözlemciler, uçağın iniş takımları açık şekilde uçtuğunu kaydetti. Bu, test uçuşlarının erken aşamalarında sıkça görülen bir uygulama.