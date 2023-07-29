Twitter'ın "X" olarak yeniden markalaşması tartışmalara yol açarken, bir yazılımcı tarafından geliştirilen Google Chrome uzantısı ile ikonik Twitter kuşu geri getirilebiliyor.

Twitter bir süre önce isim ve logo değişikliğine gitti. Elon Musk'ın ani kararı üzerine Twitter yerine "X" markasının kullanılacağı belirtildi. Ancak milyonlarca kişi bu karardan memnun olmadı. Bir yazılımcı ise X logosu yerine ikonik Twitter kuşuna dönebileceğiniz bir Google Chrome uzantısı geliştirdi.

Chrome uzantısıyla ikonik Twitter kuşunu geri getirin

Twitter'ın "X" olarak yeniden markalaşması tartışmalara yol açarken, bazı kullanıcılar bu değişikliğe karşı çıkmaya başladı. Elon Musk, hafta başında ikonik kuş logosunu "X" simgesiyle değiştirerek yeni markasını tanıttı.

Musk, Twitter'ı "her şey uygulaması" haline getirmeye çalışırken, birçok kullanıcı ise kuş logosunun kaybından şikayetçi oldu. Bir yazılım geliştiricisi ise bu şikayetleri dinleyerek Twitter'ı eski haline dönüştüren bir Google Chrome uzantısı oluşturdu.

122231

Uzantının çalışma mantığı ise oldukça basit. Uzantıyı Chrome'a yükledikten sonra, sayfayı yenilediğinizde "X" logosunun klasik kuşla değiştiğini göreceksiniz. Ancak resmi bir yazılım olmadığı için ara ara çökmeler veya logonun kaybolmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Öte yandan geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir haberde ise Twitter için açık renkli temanın kaldırılacağı iddia edildi. Musk'ın açıklamasına göre Twitter, sadece karanlık mod ile kullanıcılara hizmet verme yolunda.

I'm not a huge fan of the new X logo so I wrote a chrome extension that reverts the X back to the bird logo. You can see in the demo that the bird is restored in both the app as well as the tab icon. Long live the bird. pic.twitter.com/dmkNygEhNO — cygaar (@0xCygaar) July 25, 2023

Twitter şu anda kullanıcının kişisel tercihine göre birkaç farklı arka plan seçeneği sunuyor: açık renkli mod, koyu mavi / gri arka plana sahip loş mod ve ışıklar kapalı adı verilen karanlık mod. Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, loş mod ve açık renkli mod seçenekleri yakında platformdan kaldırılacak.

Siz Twitter logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.