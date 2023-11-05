Chery, daha iyi bir geleceği birlikte yaratmak temasıyla başlattığı yenilikçi çalışmaları kapsamında, Çin'in Wuhu kentinde Chery Ekosistem Temalı Konferansı düzenledi.

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkeden 600'ün üzerinde paydaşın katıldığı konferansta, ekosistemi tartışmak, birlikte değer yaratmak ve geleceği paylaşmak konuları tartışıldı.

Chery Ekosistem Temalı Konferans ile Chery, farklı kaynakları ve birlikte yaratma anlayışını birbirine bağlayıp, katılımcılar arasında iş birliği ve girişimciliği oluşturarak kullanıcılara işbirlikçi girişimcilik için geniş bir platform sağlamayı amaçlıyor. Chery International'ın ekolojik üretime yönelik stratejik planlaması ve vizyonu hakkında bilgi veren Chery Automobile International Genel Müdür Yardımcısı Zhu Shaodong, "İnternetin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların rolü de değişiyor. Chery, buna yanıt olarak kullanıcılar için WCWL platformunu oluşturdu ve umut verici sonuçlar elde etti. Binin üzerinde KOC (fikir önderi tüketici), Chery için değer yarattı ve onların katılımından faydalandı. Chery, WCWL platformunda yeni bir aşamaya başlamak üzere. Yaşamı daha iyi kılmak üzere ekosistem ürünleriyle birlikte sahne tabanlı bir internet platformu oluşturma sürecindeyiz" dedi.

Beş farklı kulvarda yarışacak

Küresel ölçekte bir mavi okyanus pazarına dönüşmenin en iyi yolunun bir otomotiv ekosisteminin oluşturulmasından geçtiği gerçeğinden yola çıkan Chery'nin; müşteri beklentileri ve sektördeki rekabet ortamının değişmesi, otomobil endüstrisinin de gelişmesiyle birlikte otomobil satışının marka için sadece faaliyet alanını sadece bir yönü haline gelmesini sağladı. Hızlı genişleyen küresel otomotiv ekosistemi pazarında yolculuğunun henüz başında olan Chery, gelecekte çok senaryolu, çeşitli ve çeşitlendirilmiş ürün çözümleri aracılığıyla bir ekosistem oluşturmaya ve küresel kullanıcılarla daha iyi bir gelecek yaratmaya devam edeceğini açıkladı.

Chery, Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi 2023'ten elde ettiği verilere göre WCWL Kullanıcıyla Birlikte Oluşturma Platformunu ve fikir önderi tüketiciler için bir marka yaratmaya hazırlanıyor. Marka; İletişim, Önerme, Etkinlik Organizasyonu ve Yönetimi, Eko-Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi ve Eko-Ürün Ticareti de dahil olmak üzere faaliyetlerini beş kulvarda sürdürüyor. Kullanıcılarla kazan-kazan iş birliğini başarmayı hedefleyen Chery, otomotiv aksesuarları, markalı ürünler ve genel ürünler de dahil olmak üzere ürün yelpazesini birçok ülkede çeşitlendirmeye başladı ve bu çözümleri kademeli olarak küresel pazarlarda genişletmeyi planlıyor.

Her yıl bine yakın ortak oluşturulacak

Chery, etkinlik güncellemeleri açısından, kullanıcı toplantılarına odaklanan Sürüm 1.0'dan dört ana tema etkinliğini içeren Sürüm 2.0'a geçiş yaptı: Festivaller, Açık Hava Ebeveyn-çocuk Etkinlikleri, Lider Forumları, Çevre Dostu ve Kamu Refahı Faaliyetleri. Platform oluşturma konusunda her yıl bine yakın ortak oluşturma projesi planlanıyor. Kullanıcılar ürün tasarımı açısından ürün geliştirmede tamamlayıcı bir rol oynayacak. Chery, kullanıcı etkinlikleri açısından kullanıcılara katkı sağlamak ve kamu refahına katkıda bulunmak üzere hayırseverlik faaliyetlerine yatırımını artırıyor. Bu kapsamda Chery, kısa bir süre önce IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile karbon nötr, doğanın korunması ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için bir anlaşma imzaladı.

Chery Ekosistem Temalı Konferansı'nın IUCN Halkla İlişkiler Kıdemli Müdürü Giuditta Andreaus, "Chery, dünya genelindeki kullanıcılarla birlikte yeni ve çevre dostu bir ekosistem yaratıyor. Aynı zamanda dünyanın ekolojik koruması için akıllı çözümler sunarak ve insanların ve doğanın uyum içinde bir arada yaşadığı güzel bir dünya inşa etmek için dünyayla birlikte çalışarak, küresel çevre dostu medeniyet oluşturma açısından önemli bir katılımcı, katkıda bulunan ve lider olmak için çabalıyor" diye konuştu.

Chery Ekosistem Temalı Konferans sırasında, farklı ülkelerden fikir önderi tüketicilere 2023 Marka Öncüsü, 2023 Yönlendirme Uzmanı, 2023 İletişim Eliti ve daha birçok ödül sunarak Chery ve fikir önderi tüketicilerin ortak yaratımının geliştirme konseptini vurguladı.