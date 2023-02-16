ChatGPT yüzünden ekran kartı krizi yeniden gündemde!

Chatgpt gibi yapay zeka modellerine yönelik talebin artması, teknoloji devlerinin yapay zeka sektörüne daha fazla yatırım yapmasına yol açtı. Ancak yapay zeka için arzın artması, ekran kartı stokları ve fiyatları için önemli bir tehdit oluşturuyor. Peki ChatGPT yüzünden ekran kartı krizi yaşanabilir mi?

ChatGPT geliştirilmesinde 10 bin ekran kartı kullanıldı

Nvidia, yapay zeka gelişiminde önemli bir oyuncu oldu. ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'ın ise sohbet botunu eğitmek için 10 bin Nvidia ekran kartı kullandığı tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; her bir Google araması yapay zeka tarafından desteklenecek olsaydı, bu, Google'a yaklaşık 100 milyar dolara mal olacak ve 4 milyon 102 bin adet Nvidia A100 gerektirecekti.

Ekran kartlarına yönelik bu potansiyel talep, kripto para madenciliğinin neden olduğuna benzer bir kıtlığa yol açabilir. Stok sorunlarındaki olası kıtlık, en çok Nvidia GPU satışlarını etkileyecek. Ancak, AMD ve Intel gibi diğer şirketler yüksek talep ve potansiyel karı gördükçe bu durum değişecektir.

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Ekran kartı stokları ve fiyatları şimdilik küresel olarak normal seviyede. Fakat yapay zeka geliştirmesi yaygınlaştıkça, ekran kartı pazarının da talebe ayak uydurup uyduramayacağı bilinmiyor. Daha önce üretim hattının pandemiden dolayı kısıtlı üretim yapması ve çip kıtlığının yaşanması stok sorunlarına yol açmıştı.

İlerleyen süreçte Nvidia, AMD ve Intel'in, ekran kartına yönelik talebi karşılamak için yapay zeka endüstrisiyle iş birliği yapmak zorunda kalacağı düşünülüyor. Bunun yapılmaması ise yapay zeka ve oyun sektöründe önemli sonuçlara yol açabilir.

ChatGPT'nin eğitilmesinde 10 bin adet Nvidia ekran kartı kullanıldığını düşünürsek, ilerleyen dönemlerde yapay zeka geliştirilmesinin daha büyük stoklara ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.

Siz ChatGPT ve ekran kartı krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.