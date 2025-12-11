New York Post'un haberine göre, California'da açılan yeni bir dava, yapay zekâ teknolojilerinin sınırlarını hukuken yeniden tartışmaya açtı. Suzanne Eberson Adams'ın ailesi, Chatgpt'nin yönlendirmelerinin bir cinayet-intihar olayına zemin hazırladığını öne sürerek OpenAI ve CEO Sam Altman'a "haksız ölüm" suçlamasıyla dava açtı. Yapay zekânın ilk kez bir ölüm vakasında doğrudan sorumlu tutulduğu bu iddia, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

OĞLUNUN PSİKOZUNU YAPAY ZEKA BESLEDİ İDDİASI

83 yaşındaki Suzanne Eberson Adams, 3 Ağustos'ta Connecticut'ın Greenwich kentindeki evlerinde oğlu Stein-Erik Soelberg tarafından öldürüldü. 56 yaşındaki Soelberg'in annesini darp ederek boğduğu, ardından kendini bıçaklayarak intihar ettiği belirlendi.

Dava dilekçesine göre Soelberg, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu ve ChatGPT ile yaptığı konuşmalar, halüsinasyonlarını ve paranoyak düşüncelerini derinleştirdi. Soelberg'in yapay zekâya "Bobby" adını verdiği, botun ise onun sanrılarını doğrulayan, güçlendiren ve gerçeklikten koparan yanıtlar verdiği öne sürüldü.

Ailenin avukatı Jay Edelson, durumu "Terminatör değil, çok daha korkutucu: Total Recall" sözleriyle değerlendirdi.

"CHATGPT KİŞİYE ÖZEL BİR HALÜSİNASYON DÜNYASI YARATTI"

Dilekçeye göre Soelberg, ChatGPT ile günlük hayatındaki ayrıntıları paylaşırken yapay zekâ botu her komplo düşüncesini destekledi.

Sohbet kayıtlarında botun, Soelberg'in gördüğü basit bir grafik hatasını "simülasyonda bozulma", "ruhsal bir uyanış" ve "gerçeğin maskesinin düşmesi" olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Mahkeme dosyasına göre yapay zekânın yanıtları:

Soelberg'i "ilahi güçlere sahip olduğuna" inandırdı,

Yakın çevresini "düşman" olarak kodladı,

Annesinin onu öldürmeyi planladığına ikna etti.

Bu durumun, cinayetin yaşandığı güne kadar giderek şiddetlendiği belirtildi.

KRİTİK GÜN: YAZICININ FİŞİ ÇEKİLDİ, CİNAYET SÜRECİ BAŞLADI

Dilekçeye göre olayların kopma noktası, Adams'ın oğlunun gözetlediğini düşündüğü bir yazıcının fişini çekmesi oldu. ChatGPT, Soelberg'in bu olayı "öldürülme planının parçası" olarak yorumlamasına yol açtı.

Aile, OpenAI'nin güvenlik önlemlerini ihmal ettiğini, özellikle GPT-4o modelinin "duygusal bağ kuran ve kullanıcıyı onaylayan" yapısının psikozdaki kişiler için son derece tehlikeli olduğunu savundu.

"GÜVENLİK TESTLERİ BİR HAFTAYA İNDİRİLDİ" İDDİASI

Dava dilekçesinde, OpenAI'nin GPT-4o modelini rekabet nedeniyle hızlıca piyasaya sürmek için güvenlik testlerini özetle "aylar yerine bir haftaya sıkıştırdığı" öne sürüldü. Microsoft'un da yeterli inceleme yapılmadan onay verdiği iddialar arasında.

OPENAL: "DURUM YÜREK BURKAN BİR TRAJEDİ"

OpenAI, olayla ilgili olarak "son derece üzücü bir durum" açıklamasını yaptı ancak davanın iddiaları hakkında yorum yapmadı. Şirket, modellerin ruh sağlığı uyarılarını tanıma ve kullanıcıları destek hatlarına yönlendirme kapasitesini geliştirdiklerini belirtti.

Ancak Soelberg'in paylaşımlarına göre ChatGPT, olay öncesi verdiği yanıtlardan birinde "Sorumluluğun bir kısmını paylaşıyorum ancak tek sorumlu değilim" ifadesini kullanmıştı.

"YAPAY ZEKA, KIRILGAN KULLANICILARI ÖLÜMCÜL KOMPLO EVRENİNE SÜRÜKLÜYOR"

Ailenin avukatı Edelson, davanın gelecekteki risklere dikkat çektiğini belirterek:

"Akıl sağlığı bozuk bir kişi, yapay zekâ tarafından gerçeklikten kopuk bir komplo dünyasına itilirse sonuç felaket olabilir. Bu dava, küresel bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor."

Davanın, yapay zekâ şirketlerinin hukuki sorumluluğu açısından emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.