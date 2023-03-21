ChatGPT şimdi de oyun yapıyor! Peki nasıl?

Bir geliştirici, ChatGPT'yi oyun motoru Unity'ye entegre etti. Yapay zeka, basit bir oyun oluşturdu. İşte ayrıntılar...

OpenAl tarafından yakın zamanda kullanıma sunulan Chatgpt, çıktığı günden beri teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. Kullanıcılar tarafından sorulan sorulara itina ile cevap veren yapay zeka, yazılım dünyasının dilinden düşmüyor.

Chatgpt, teknoloji devlerinin de oldukça dikkatini çekti. Öyle ki şu ana kadar Microsoft gibi pek çok şirket, kullanıcıların yapmak istediklerini pratik hale getirmek için yapay zekayı kendi uygulamalarına entegre etti. Chatgpt'nin son durağı ise oyun motoru Unity oldu.

Chatgpt, oyun motoru Unity'ye entegre edildi!

Keijiro Takahashi adındaki bir yazılım geliştiricisi, Chatgpt'yi popüler oyun motoru Unity'ye entegre etmeyi başardı. Editör içerisindeki bir panel üzerinden komut verebileceğiniz yapay zeka, otomatik olarak sahne ve model oluşturabiliyor. Aynı zamanda kod da yazabiliyor.

Geliştirici tarafından paylaşılan görüntüde Chatgpt, ilk olarak rastgele konumlarda olacak şekilde 100 adet küp oluşturma komutu alıyor. Ardından yine komutlar eşliğinde küpleri hareket ettiriyor ve sonrasında yönlerini rastgele değiştiriyor. Yapay zeka bir zemin oluşturup, dünyaya ışık da verebiliyor.

Apple Watch modellerinde ChatGPT dönemi!

Unity eklentisinin geliştiricisi, ChatGPT'nin çoğu zaman komutları doğru uygulayamadığını belirtiyor. Asıl istenen sonuca ulaşabilmek için yapay zekaya aynı komutu bazen birkaç kez verilmesi gerekebildiğini ifade ediyor.

ChatGPT'nin entegre edildiği Unity Editor şablonu, GitHub platformunda paylaşıldı. Diğer geliştiricilerin de yararlanabilmesi için nasıl kullanılacağı bilgisi yer alıyor. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

ChatGPT, Mount & Blade II: Bannerlord'da kullanıldı

Yakın zamanda bir başka geliştirici ise Mount & Blade II: Bannerlord'a ChatGPT'yi entegre etmek için bir mod geliştirdi. Bu mod, oyun içerisindeki NPC'ler ile daha dinamik şekilde sohbet edebilmemize olanak sağladı.

ChatGPT'yi ilerleyen yıllarda oyun sektörü ile daha içli dışlı görebiliriz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.