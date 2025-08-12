ChatGPT'nin paylaşılabilir sohbet özelliği gizlilik krizine yol açtı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan yapay zeka uygulaması OpenAl ChatGPT'de skandal bir açık bulundu. Uygulamada sunulan "paylaşılabilir sohbet bağlantısı" özelliğini kullanmak isteyen kişilerin, onay kutucuğunu işaretledikten sonra tüm kişisel bilgilerin arama motorlarına keşfedilebilir hale geldiği öğrenildi.

CHATGPT'DE 110 BİNDEN FAZLA KİŞİSEL BİLGİ HERKESE AÇIK HALE GELDİ

Birçok kullanıcının bu seçeneği fark etmeden işaretlediği, bağlantıların Google tarafından indekslenip arama sonuçlarında görünmeye başlandığı belirlendi. 110 binden fazla arşivlenen mesajların arasında kişisel bilgiler ve şirketlerin gizli sayılabilecek fikirlerinin yer alması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

ÖZELLİK APAR TOPAR KALDIRILDI

Gelen tepkiler üzerine OpenAI, bu keşfedilebilirlik özelliğini hızla kaldırdı. Artık sohbetler otomatik olarak arama motorları tarafından indekslenemiyor.

OpenAl Bilgi Güvenliği Sorumlusu Dane Stuckey bu özellik için 'kısa süreli bir deney' olduğunu ve birçok kullanıcı için istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirtti. CEO Sam Altman ise kullanıcıları gizli bilgiler konusunda daha temkinli davranmaya çağırarak, sohbetlerin terapist gibi kullanılabildiğini ve bu verilerin gizli olmayabileceğini vurguladı.

OpenAl, Google dizininden sohbetleri temizlemeye çalışırken, Internet Archive gibi platformlarda çoktan 110.000 kadar sohbetin arşivlendiği görüldü.

Kaynak: AA