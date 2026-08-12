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Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu

Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic için geri sayım başladı. Sırp golcünün bugün saat 19.00 sularında Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Vlahovic için cuma günü saat 19.03'te stadyumda imza töreni düzenlenecek.

  • Dusan Vlahovic'in bugün 19.00 sularında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Beşiktaş, Vlahovic için cuma günü saat 19.03'te stadyumda taraftarların katılımıyla imza töreni düzenleyecek.
  • Anlaşmaya göre Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 8 milyon Euro maaşın yanı sıra bonus ve yıllık imza ödemesi yapacak.

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Dusan Vlahovic transferinde sona gelindi. Sırp golcünün bugün 19.00 sularında Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Vlahovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için cuma günü saat 19.03'te stadyumda imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlılar böylece Sırp golcünün transferinin ardından taraftarların katılımıyla imza töreni gerçekleştirecek.

SERDAL ADALI BELGRAD'A UÇTU

Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da devreye girdi. Adalı, transferi tamamlamak üzere Belgrad'a uçtu. Son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.

48 SAATLİK GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Beşiktaş yönetimi, transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürecin önemli adımlarından biri sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen temaslarda önemli mesafe katedildi ve anlaşma sağlandı.

MAAŞ 8 MİLYON EURO, BONUS VE İMZA PARASI ARTTI

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e yaptığı son teklifte bonus ve imza parasını artırdı ve ardından taraflar anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Sırp golcüye yıllık 8 milyon Euro maaş ödeyecek. Ayrıca Vlahovic'e bonus ve yıllık imza ödemesi yapılacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCagatay Dalmac:

Salah için 1000 kere salladınız kötülediniz şimdi bumu ligi sallayacak.. Salah bunu donunda sallar.

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