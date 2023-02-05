ChatGPT ile ölümsüzlük mümkün mü?

Bir metaverse şirketinin CEO'su, ChatGPT'nin ölü insanları taklit etmek için kullanılabileceğini söyledi. İşte detaylar.

Yapay zekanın hızla gelişmesi, günlük hayattaki büyük problemleri de çözmeye başladı. Son olarak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ChatGPT sohbet botu, insanların "yapay zeka olarak yaşayıp yaşayamayacağı" sorusunu gündeme getirdi. İşte bir metaverse şirketi CEO'sundan ilginç açıklamalar.

"ChatGPT sayesinde ölmüş insanları canlandırabiliriz"

Somnium Space, insanların kendi metaverse'lerinde sonsuza kadar yaşayabilecekleri, sanal gerçeklik dünyası geliştiren bir şirket. Somnium Space CEO'su Artur Sychov ise ChatGPT'nin bu hedefe doğru ilerlemede büyük rol oynadığını belirtti.

Şirketin "Sonsuza Kadar Yaşa" özelliği, kişisel verileri kullanarak bir kişinin dijitalleştirilmiş sürümünü oluşturmayı sağlıyor. Verileri saklanan kişiler ise ölümünden sonra bile bu etkileşimli sürümüyle iletişim kurabiliyor.

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CEO Artur Sychov, birincil hedeflerinin dijital avatarın gerçekçi olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Sychov'a göre insanlar, konuşmalarının ilk 10 dakikasında bir yapay zeka ile konuştuklarını fark etmezlerse, dijital kimlik başarıyla oluşturulmuş olacak.

ChatGPT'nin ortaya çıkışı ise "Sonsuza Kadar Yaşa" için gerekli olan zamanı iki yıl gibi kısa bir süreye indirdi. Sychov'un açıklamasına göre metaverse, yapay zekanın kontrollü şekilde geliştirilebileceği bir ortam olduğundan dolayı, ChatGPT'nin geliştirilmesine ideal koşulları sağlıyor.

ChatGPT, dijital avatar yaratmak için oldukça başarılı olsa da, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Somnium Space, her avatar için gerekli olan kayıtlarının saklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Ayrıca insanın sesini taklit etme ve hatırlama konusunda da sorunlar yaşanıyor.

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