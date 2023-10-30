Capcom, Duyurulmamış Büyük Bir Oyun İçin Açıklama Yaptı

Capcom, Mart 2024'ten önce piyasaya sürülmesi planlanan 'duyurulmamış büyük bir oyun' açıklaması yaparak oyun topluluğunu çılgınlığa sürükledi. Açıklama, son kazanç raporunu takip eden bir soru-cevap oturumunda geldi ve hayranların daha fazla bilgi beklemelerine neden oldu. İsmi açıklanmayan oyun için en sağlam tahminlerden biri de Dino Crisis.

Capcom, Mart 2024'ten önce piyasaya sürülmesi planlanan "duyurulmamış büyük bir oyun" açıklaması yaparak oyun topluluğunu çılgınlığa sürükledi. Açıklama, son kazanç raporunu takip eden bir soru-cevap oturumunda geldi ve hayranların daha fazla bilgi beklemelerine neden oldu.

İsmi açıklanmayan oyun için en sağlam tahminlerden biri de Dino Crisis

Capcom'un Resident Evil serisinin baştan itibaren yeniden yapmasıyla birlikte ne kadar başarılı sonuçlar elde ettiğini hepimiz gördük. İlk çıkan Resident Evil 2 Remake büyük beğeni topladı. Resident Evil 3 Remake ise 2'ye çok benzediği için eleştirilse de yine de beğenildi.

Capcom asıl olarak turnayı Resident Evil 4 Remake ile gözünden vurdu. Halihazırda orijinali efsane olan oyunun Remake'i de bir o kadar başarılı yapıldı ve Capcom bunun getirisini büyük ölçüde aldı. Seperate Ways DLC'si de harika bir süs oldu.

Efsane geliyor: Resident Evil 9 çıkış tarihi sızdırıldı!

Şirket bildiğiniz gibi Remake'ler ile devam oyunlarını sıra sıra yapıyor. Dolayısıyla şu an çıkan Resident Evil 4 Remake'in ardından Resident Evil 9 gelecek. Ancak şirket, bu yaptığı isimsiz oyun duyurusuyla dikkatleri başka bir seriye çekti.

Şirketin bir başka efsane oyun serisi olan Dino Crisis. Bu yılın başlarında Dino Crisis'in remake versiyonunun geleceğine dair bir söylenti ortaya çıkmıştı. 2000'lerin başını kasıp kavuran oyunlardan biri olan bu seri yeniden canlanıyor olabilir. Ancak tabii ki ortada başka fikirler de var.

Söylentilere göre Capcom'un 2024'ün Mart ayından önce çıkaracağı oyun Monster Hunter da olabilir. Kesin olarak bilinen ise Dragon's Dogma 2 veya Pragmata olmayacağı. Ne olursa olsun Capcom'un mali yılının bitmesine 5 ay kaldı.

Bu da 2024 Mart'taki çıkış için en az 2 ay öncesinden reklam kampanyalarına başlaması gerektiği anlamına geliyor. Böyle olunca da insanlar, Capcom'un Aralık ayında gerçekleşecek olan The Game Awards'da yeni oyunlarını tanıtacaklarını düşünüyor.

Resident Evil serisi remake'e doymuyor: Yeni oyun için heyecanlandıran iddia!

Mantıklı bir varsayım, dolayısıyla şunu diyebiliriz ki: Yüksek ihtimalle Aralık ayında, yine yüksek ihtimalle Dino Crisis'in yeniden yapımının fragmanını izleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.