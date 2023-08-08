Call of Duty: Modern Warfare 3 Resmi Olarak Duyuruldu

Efsane savaş oyunu serisi Call of Duty genişlemeye devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan yeni bir videoyla birlikte Call Of Duty: Modern Warfare 3 resmi olarak görücüye çıktı. Peki yeni aksiyon-savaş oyunu ne zaman erişilebilir olacak?

Call Of Duty: Modern Warfare 3 10 Kasım'da geliyor

Activision, Call of Duty serisinin bir sonraki oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3'ü duyurdu. Şirketten gelen açıklamaya göre Modern Warfare 3, 10 Kasım tarihinde yayınlanacak. Oyunun sloganı ise "Nihai tehdit bekliyor" olacak.

Modern Warfare 3 PlayStation 5, Xbox Series X/S'in yanı sıra Windows'ta piyasaya sürülecek. Oyun içi detaylar henüz paylaşılmazken, Activision'ın 17 Ağustos'ta geniş kapsamlı bir duyuru yapması bekleniyor.

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Modern Warfare 3'ün geliştirme çalışmaları Sledgehammer Games tarafından yürütülüyor, ancak Activision'ın diğer Call of Duty stüdyolarından da destek alınıyor. Bu stüdyo daha önce Call of Duty: WWII, Vanguard ve Advanced Warfare'i geliştirdi.

Sızıntılara göre, Modern Warfare 3 erken erişimi ön sipariş verenler için 2 Kasım'da başlayacak. Çok oyunculu mod için betanın ise PlayStation için 6-10 Ekim; tüm platformlarda 12-16 Ekim tarihleri arasında olacağı söyleniyor.

Yeni yapımla ilgili en önemli detaylardan biri ise Modern Warfare 2 ve Warzone'daki operatörler, silahlar ve diğer önemli materyallerin Modern Warfare 3'e taşınacak olması. Bu, MW2 ve Warzone oyuncularının yeni yapıma kolayca adapte olmasını sağlayacak.

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