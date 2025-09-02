Bursa Teknik Üniversitesi'nden ABD Patenti: Yüksek Performanslı Enerji Depolama Teknolojisi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenlerinin yüksek teknolojili enerji depolamaya yönelik projesi ABD'den patent aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Dr. Yasin Altın tarafından geliştirilen "Poliakrilonitril/Polivinil Alkol Bazlı Gözenekli Karbon Nanofiber Elektrotların Üretimi" başlıklı projeye, Türk Patent ve Marka Kurumunun ardından ABD Patent ve Marka Ofisinden (USPTO) de patent verildi.

Proje kapsamında, enerji depolama sistemlerinin geleceği olarak görülen süperkapasitörler için yüksek performanslı ve esnek elektrot malzemesi geliştirildi.

Bu sayede herhangi bir kaynaktan enerji depolayarak hızlı şarj etme özelliğine sahip olan süperkapasitörlerin kapasitesi yüzde 64 artırıldı ve bu teknolojiyi kullanan sistemlerde şarj sürelerinin dakikalara düşürülmesinin önü açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, geliştirilen yeni malzemenin, geleneksel pillere kıyasla çok daha hızlı şarj ve deşarj olabildiğini, yüksek güç ve enerji yoğunluğuna sahip ve uzun ömürlü süperkapasitörlerin performansını önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

Buluşun en dikkat çekici yanının üretim yöntemi olduğunu aktaran Bedeloğlu, çalışmada özel bir "elektro-eğirme" tekniğiyle hibrit nanofiberler ürettiklerini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın da patentli malzemenin esnek, hafif ve serbest durabilen yapıda olmasının özellikle geleceğin teknolojileri için ideal bir durum olduğunu ifade etti.

Bu buluşun temelindeki yeniliğin, esnek teknolojilerin yüksek enerji ihtiyacını karşılayabilen bir çözüm sunması olduğunu aktaran Altın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar esneklik, genellikle performanstan ödün vermeyi gerektiriyordu, biz bu dengeyi değiştiriyoruz. Örneğin, giyilebilir elektroniklerde ve akıllı saatlerde, hem vücuda uyumlu esnek tasarımlara olanak tanıyor hem de yüksek kapasitesi sayesinde hızlı şarj imkanı sunarak bu cihazların en büyük sorununa çözüm üretiyoruz. Bükülebilir yapısı sayesinde, katlanabilir bir cihazın enerji ihtiyacı, artık tek bir rijit bataryaya bağlı kalmadan, esnek yüzeyler üzerinden kesintisiz olarak karşılanabilir. Süperkapasitör destekli elektrikli ve hibrit araçlarda da şarj süresi kısalacağı için bekleme süreleri azalacak."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da geliştirilen teknolojinin geleceğe yönelik büyük bir adım olduğunun altını çizerek, akademisyenleri tebrik etti.