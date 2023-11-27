Bursa'da Sanayide Dijital Dönüşüm Paneli Yoğun İlgi Gördü

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de düzenlenen 'Sanayide Dijital Dönüşüm' paneline birçok sektörden katılan firmalar yoğun ilgi gösterdi. Beşincisi düzenlenen etkinliğin Bursa ayağında dünyada Endüstri 5.0 konuşulurken Türkiye'nin dijital dönüşüm hamleleri görüşüldü.

Birçok farklı şehirde düzenlenen 'Sanayide Dijital Dönüşüm' etkinliğinin beşincisi Bursa Nilüfer OSB'de gerçekleşti. Farklı sektörlerden çok sayıda firmanın yer aldığı programda Türkiye'nin sanayide dijitalleşme performansı konuşuldu. Programın açılış konuşmacılarından Mert Software & Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, verilere göre sanayimizin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğunu söyledi. Yapılan bu tarz organizasyonların Türkiye'nin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak 'Mert Software & Electronics olarak bir yandan elektronik ve yazılım bütünleşik üretimde dijital dönüşüm teknolojilerini geliştirip hizmete sunarken, bu teknolojilerden en verimli şekilde faydalanmayı bilen nitelikli insan gücü yetiştirmeyi de bir görev addediyoruz' ifadelerini kullandı.

"Teknik olarak iyi bir yerdeyiz biraz daha hızlanırsak daha iyi bir durumda oluruz"

Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, Türkiye derin üretim deneyimi olan bir ülke profili sergiliyor. Geleneksel üretim yöntemleriyle hareket eden şirketlerin olması dijital sisteme geçmemizi biraz daha yavaşlatıyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Süper bilgisayarlar, mikro bilgisayarlar artık sanayiye girmeye başladı. Biz belirli bir olgunluk seviyesine ulaşacağız ancak biraz zaman alacak, daha sonrasında bu süreç çok daha hızlı gelişecek. Biz Türkiye'de öyle bir noktadayız ki yaklaşık üretim maliyet endeksimiz 100 birimlerde. Bu veri batıya doğru gittikçe artar, doğuya doğru gittikçe de düşer. Biz şu anda teknik olarak iyi bir yerdeyiz, biraz daha hızlanırsak daha iyi bir durumda olabiliriz" ifadelerini kullandı.

26 yıllık tecrübesi ile Mert Software & Electronics sanayide dijital dönüşüme öncülük ediyor

Yapılan çalışmaların yanı sıra insan kaynağının gelişimine de katkı sağladıklarını belirten Özdemir, "Bizler dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu dönüşüm süreci zorlu bir süreç ve elektronik açıdan da çokça desteklenmesi gerek. Biz de Mert Software & Electronics olarak bu konuda bir dizi çalışma yürütüyoruz. 1997 yılından bu yana yazılım ve elektronik tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz ve dijitalleştirme sürecini destekliyoruz. Bu tarafta 26 yıla yakın bir deneyim söz konusu ve bu deneyimi tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz. Üniversiteler ile birlikte iş birliği içerisindeyiz. Türk Alman Üniversitesi'yle şirketimizde kurulu dijital dönüşüm uygulama merkezimizin birebir aynısını kurmak için anlaşma yaptık. Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile sistematik temaslarımız var. Yazılım ve elektronik tabanlı çalışmalarımız şu anda dünya ölçeğinde 18 ülkede uygulanıyor. Dünyaca ünlü bir içecek markası, otomotiv firmaları dünya üzerindeki çoğu tesisinde bizim geliştirdiğimiz yazılım ve elektronik alt yapıları kullanıyor. Biz bu konuda kendimiz ile gurur duyuyoruz. Şu anda bizimle çalışan 115 nitelikli arkadaşımız var ve dijital dönüşüm için sürekli çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dijital dönüşümün altyapısını oluşturmamız gerekiyor"

Sanayide dijital dönüşüm ile birlikte kalite, hız ve maliyetlere olumlu yönde katkı sağlanması isteniyorsa kurumsal alt yapının da paralelde yapılandırılması gerektiğini söylen Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, "Etkinlik, dijital dönüşüm ekseninde oldukça verimli geçiyor. Çeşitli firmalar kendi yetenek ve kapasitelerini sergiliyorlar. Dijital dönüşüm olgusu ile ilgili daha fazla bir araya gelmeye ve fikir alış verişinde bulunmaya ihtiyacımız var. Bu tarz etkinliklerle özellikle belirgin kavramlar üzerinden aynı dili konuşmaya çalışmalıyız. Sayısallaştırma, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını bir bütün olarak değerlendirmek ve çeşitli alanlara yayılı bir dönüşüm süreci olarak görmek gerek. Dijital dönüşüm meselesini salt bir teknoloji kazanımı olarak algılamamak en önemlisi. Bunun arka planında örgütsel yapıyı da inşa etmek gerekiyor. Bu anlamda iyi bir stratejik kurgu, insan kaynağı pratikleri ve kültür oluşturmaya dönük unsurlar son derece önemli. Benzer şekilde iş birlikleri üzerine kurulu bir biçime de ihtiyaç var. Veri ve veri yönetimi elbette bu işin odağında yer alıyor. Operasyonel etkinlik istiyorsak yani dijital dönüşümün kaliteye, maliyetlere, hıza ve dolayısıyla karlılığa, pazar payı artışına ve büyümeye evrilmesini bekliyorsak arka planı da buna göre oluşturmamız gerekir" şeklinde konuştu. - BURSA