Bu oyun artık alınmaz: Steam'den devasa zam!

Geçtiğimiz günlerde Steam'in kur değerlerini güncellemesinin ardından pek çok zam haberi gördük. Şimdi ise Resident Evil 4 fiyatı zamlandı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Steam, güncel kur değerlerini güncelledi. Bunun ardından pek çok oyunun fiyatı zamlanırken, bugün yeni bir zam haberi daha geldi. Öyle ki önümüzdeki günlerde çıkışını gerçekleştirecek olan Resident Evil 4 fiyatı zamlandı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.Resident Evil 4 fiyatı zamlandı!

Resident Evil 4 fiyatı zamlandı!

24 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürülecek olan Resident Evil 4 yeniden yapım, korku-hayatta kalma türü seven oyuncuların uzun süredir beklediği bir oyun konumunda. Orijinal oyunun hem oynanış hem grafik anlamında tekrardan yapılan versiyonu ise bekleyenlerini üzen bir haberle karşımıza çıkıyor.

Öyle ki Steam'de Resident Evil 4 Standart Edition 563 TL'den 887 TL'ye yükseldi. Resident Evil 4 Deluxe Edition'a gelince işler daha da fena hale geliyor. İlk ön sipariş fiyatı 657 TL olan Deluxe versiyon, 1070,50 TL oldu. Ayrıca oyunun çıkış yapmadan fiyatının zamlanması da sosyal medyada pek çok eleştiri aldı.

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Resident Evil 4, orijinal haliyle 2005 yılında piyasaya sürülen korku-hayatta kalma ve aksiyon türündeki efsane bir yapımdır. Serideki en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilen Resident Evil 4, yeniden yapımıyla birlikte tekrardan gündeme oturmaya çalışacak. Ayrıca oyunun demosu çok yakında paylaşılacak.

Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Resident Evil 4 fiyatı adil mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.