Bu hafta şaşırttı! Türkiye'de en çok satan oyunlar
Teknoloji Haberleri
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.
Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine toplayan yapım ise popüler yarış oyunlarından Forza Horizon serisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ilk 10'a giremeyen Dota 2 de ilk sıraya yerleşerek şaşırttı.
Steam, Türkiye'de en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Dota 2 yer alıyor. Bu yapım oynaması ücretsiz olduğu için dönemsel olarak satın alımları bu şekilde artış gösterebiliyor. Fakat asıl dikkatleri çeken bu değil.
Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 ve Forza Horizon Ultimate Driving Bundle oyunları ilk 5'te kendilerine yer bulmayı başardı. Bunun en büyük nedeni de yüzde 67'ye varan uygulanan büyük indirimler oldu. Benzer şekilde 600 TL fiyat etiketine sahip olan Borderlands 3 Ultimate Edition'ın da fiyatı 83,54 TL'ye düştüğü için kendine ilk 10'da yer bulmayı başardı.
Steam oyun fiyatlarına zam! 90 katına çıktı
249 TL^ 17647Ready or Not99 TL¡ 214348Marvel's Spider-Man Remastered499 TL¡ 121249Wallpaper Engine34,99 TL^ 91550Assassin's Creed® Origins269 TL¡ 272 Dünyada en çok satan Steam oyunları ve ürünleri şu şekilde:
SıraOyunFiyatDeğişimKaç haftadır listede1Dota 2Oynaması Ücretsiz^ 102542Forza Horizon 5209,30 TL^ 23593Forza Horizon 430,36 TL^ 26834Forza Horizon Ultimate Driving Bundle361,62 TLYENİ15Tom Clancy's Rainbow Six® Siege35,60 TL^ 53606Borderlands 3 Ultimate Edition83,54 TLYENİ17EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL¡ 6128Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz¡ 55319Tom Clancy's Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium259 TL^ 8410Metro Exodus56,10 TLYENİ111Marvel's Spider-Man: Miles Morales499 TLYENİ112Borderlands 377,25 TL^ 67213Lost ArkOynaması Ücretsiz¡ 94014Tales of Arise119,60 TLYENİ115PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz029016Euro Truck Simulator 237,25 TL^ 4145117Call of Duty®: Modern Warfare® IIÖn Sipariş 1.099 TL^ 131818Grand Theft Auto V74,69 TL^ 940419Metro Saga Bundle63,78 TLYENİ120Stray128 TLYENİ121Dead by Daylight99 TL^ 184522Apex Legends™Oynaması Ücretsiz¡ 1510123Tom Clancy's Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack102,99 TL^ 19424Scorn146,70 TLYENİ125Grand Theft Auto V: Premium Edition74,69 TLYENİ126TRIANGLE STRATEGY369 TLYENİ127Cyberpunk 2077249 TL¡ 11628It Takes Two199,99 TLYENİ129Total War: THREE KINGDOMS210 TLYENİ130UNDECEMBEROynaması ÜcretsizYENİ131Assassin's Creed® Odyssey269 TL¡ 23232Football Manager 2023479,20 TL¡ 8533Destiny 2Oynaması Ücretsiz¡ 145934Little Nightmares II49,17 TLYENİ135WarframeOynaması Ücretsiz^ 1530236UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası KoleksiyonuÖn Sipariş 329 TL¡ 3437Black Desert19 TL¡ 156838Mafia: Definitive Edition90,65 TLYENİ139Knight OnlineOynaması Ücretsiz^ 41540Rust308 TL^ 646141ELDEN RING599 TL^ 84942Ranch Simulator40 TL^ 39243Warframe: Revenant Prime Access – Danse Macabre619 TLYENİ144Hunt: Showdown75,05 TL^ 164645NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 422,25 TLYENİ146Victoria 3Ön Sipariş
SıralamaNameGeçen hafta sıralamasıGeliştiriciÇıkış tarihi#1 Steam Deck #1#2Steam Deck Docking Station6 Ekim 2022#3 EA SPORTS FIFA 23#4EA Canada & EA Romania30 Eylül 2022#4 Need for Speed Heat#3Ghost Games4 Haziran 2020#5MaraudersSmall Impact Games3 Ekim 2022#6 Cyberpunk 2077#5CD PROJEKT RED10 Aralık 2020#7GroundedObsidian Entertainment27 Eylül 2022#8 EA SPORTS FIFA 23#4EA Canada & EA Romania30 Eylül 2022#9 Call of Duty: Modern Warfare II#9#10 Slime Rancher 2#7Monomi Park22 September 2022
Türkiye Steam Teknoloji Haberler
249 TL^ 17647Ready or Not99 TL¡ 214348Marvel's Spider-Man Remastered499 TL¡ 121249Wallpaper Engine34,99 TL^ 91550Assassin's Creed® Origins269 TL¡ 272
Dünyada en çok satan Steam oyunları ve ürünleri şu şekilde: