Bu da oldu! Steve Jobs'ın terliği rekor fiyata satıldı

Bugüne kadar Apple ve Steve Jobs için önemli birçok ürünün açık artırmaya çıktığını gördük. Teknoloji hayranları için oldukça önemli olan bu parçalara bir yenisi daha eklendi. Adı açıklanmayan bir koleksiyoner, Steve Jobs'ın terliğini 218 bin dolara satın aldı.

Steve Jobs'ın terliği 218 bin dolara alıcı buldu

Julien's Auctions tarafından geçtiğimiz hafta sonu başlatılan açık artırmanın kazananı belli oldu. Steve Jobs tarafından 1970 ve 1980'lerde giyildiği belirtilen "kullanılmış ancak eskimemiş" kahverengi terlik 218 bin dolara alıcı buldu. Birkenstocks isimli markanın bir çift terliği için şimdiye kadarki en yüksek fiyat ödendi.

Açık artırmayı yürüten kuruluş yaptığı açıklamada, "Mantar ve jüt taban, Steve Jobs'un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini koruyor" ifadelerini kullandı. Julien's Auctions'ın web sitesinde yer alan fotoğrafta, gerçekten Jobs'ın ayak izlerini görmek mümkün.

en büyük ödüle layık görüldü!

Steve Jobs'ın eski terliklerinin çöp kutusundan çıkarıldığı ifade edildi. 60 bin ila 80 bin dolar arasında satılması öngörülen Birkenstocks terliklerin, ilginç şekilde 218 bin 750 dolara kadar çıktığı aktarıldı. Terlikle birlikte bir NFT de hediye edildi.

Jobs'a ait olan bu terliklerin uzun süre boyunca çeşitli sergilerde yer aldığını belirtmek gerekiyor. Jobs'un eski eşi ve ilk çocuğu Lisa'nın annesi olan Chrisann Brennan'ın açıklamasına göre, bu terlikler Steve Jobs'ın "üniformasının" bir parçasını oluşturuyordu.

2011 yılında 56 yaşında hayatını kaybeden Jobs, hala teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri. Öyle ki, geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

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