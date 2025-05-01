BTÜ Öğrencilerinden Tarımda İnovatif İnsansız Hava Aracı Projesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, işlevsiz tarım arazilerinin canlandırılması ve tarım sektöründeki insan gücü eksikliği sorununun çözülmesine yönelik insansız hava aracı projesi geliştirdi.

BTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü öğrencileri Emre Öz ve Alperen Karabudak tarafından tasarlanan projeyle insansız hava araçları kullanılarak tarımda yaşanan sorunların çözülmesi hedefleniyor.

İnegöl Belediyesince düzenlenen yarışmada da ödüle layık görülen projenin sahiplerinden Emre Öz, özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki geniş ancak yeterince işlevsel olmayan tarım arazilerini yapay zeka destekli insansız hava aracı sistemleriyle yeniden canlandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Projenin diğer geliştiricisi Alperen Budak da yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle çalışan sistemle tarım alanlarının gözlemlenebileceğini, ilaçlama, gübreleme, sulama ve tohumlama gibi süreçlerde insan müdahalesini minimize ederek verimliliği artıracağını kaydetti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da öğrencileri tebrik ederek, kurdukları Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğüyle gençleri yenilikçi projeler üretmeye teşvik ettiklerini ifade etti.