BTK kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en fazla ziyaret edilen siteler arasında yer alan Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en çok ziyaret edilen siteler arasında bulunan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan sorgulamada Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

"BİLGİ ALDIKÇA PAYLAŞACAĞIZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi Sözlük, ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.

"KONUYU ARAŞTIRIYORUZ"

Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut da konuyu araştırdıklarını söyledi. Purut, "Biraz önce Ekşi Sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİ KAPATIN, SİZ DE RAHAT EDİN"

Ekşi Sözlük'e İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ten destek mesajları geldi. Uludağ Sözlük, Ekşi Sözlük'ün paylaşımını alıntılayarak, "Hepimizi kapatın, siz de rahat edin." dedi.

"BTK'NIN BÖYLE BİR HADDİ VE GÖREVİ YOKTUR"

İnci Sözlük ise, "Böyle bir şeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK'nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz." paylaşımını yaptı.