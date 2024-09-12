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BTK'dan Veri Çalınması İddiaları Asılsız Çıktı

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, '85 milyon kişinin verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan yardım istediği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, '85 milyon kişinin verilerinin çalındığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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