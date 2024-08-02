İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

SİTE SORGULAMA SAYFASINA DA YANSIDI

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.