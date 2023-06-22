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BtcTurk, 10. yılını sanatla kutluyor

BtcTurk, 10. yılını sanatla kutluyor

Teknoloji Haberleri

Bitcoin alım satım platformu BtcTurk, 10. yılını '10. Yıl Konserleri' kapsamında sanatseverlerle buluşturacak. Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe, Edis, Buray, Sefo gibi yıldız isimlerin yer alacağı 80 etkinlik, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Altınoluk'ta gerçekleştirilecek.

p>Bitcoin alım satım platformu olan BtcTurk, 1 Temmuz 2013'te başladığı yolculuğundaki 10. yılını sanatla karşılıyor. 28 Haziran'da başlayıp yaz boyunca sürecek '10. Yıl Konserleri' kapsamında Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe, Edis, Buray, Sefo gibi yıldız isimler tam 80 etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

14 yıllık Bitcoin ve kriptopara sektörünün 10 yılına tanıklık eden BtcTurk, 10'uncu yılını 4 kente yayılmış konser serisiyle kutluyor. Bu kapsamda İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Altınoluk'ta 80 konser ve etkinlik gerçekleştirilecek. 28 Haziran'da Balıkesir Altınoluk'ta başlayacak etkinlik serisi 17 Ekim tarihine kadar devam edecek.

10. Yıl Konserleri'nde Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe, Edis, Buray, Sefo, Mor ve Ötesi, Sertap Erener, Sıla, Bülent Ortaçgil, Erol Evgin, Candan Erçetin, Levent Yüksel, Cem Adrian, Sagopa Kajmer, Dolu Kadehi Ters Tut gibi yıldız isimler ve gruplar performanslarını ortaya koyacak. Konserlerin yanı sıra müzikaller ve özel gösteriler de etkinlik takviminde yer alacak. Konser ve etkinlikler, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Bodrum Antik Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve Altınoluk Amfi Tiyatro'da yapılacak.

HER KONSERDE 10 ÇİFTE BİLET KAZANMA İMKANI

Kullanıcılar, BtcTurk'ün sosyal medya hesaplarından yapılacak yarışmalar ile konserlere bilet kazanabilecek. Her konserde 10'uncu yıla özel olarak 10 çifte bilet hediye edilecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Yıldız Tilbe Buray Sefo Edis Teknoloji Haberler

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