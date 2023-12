Brothers: A Tale of Two Sons Yeniden Yapımı Duyuruldu

Oyun meraklıları için heyecan verici bir açıklama yapan 505 Games, büyük beğeni toplayan Brothers: A Tale of Two Sons için yeniden yapımın yakında yayınlanacağını duyurdu. Eskiden Ovosonico olarak bilinen Avantgarden tarafından geliştirilen remake, Unreal Engine 5 kullanılarak kapsamlı bir yeniden yapılandırmadan geçirildi ve oyuncular için görsel olarak çarpıcı ve sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

Brothers: A Tale of Two Sons remake, 28 Şubat 2024'te tüm platformlarda satışa çıkacak

Çıkış tarihi 28 Şubat 2024 olarak planlanan oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Windows platformlarında, PC versiyonu ise Steam, Epic Games Store ve GOG'da satışa sunulacak.

Brothers: A Tale of Two Sons, daha sonra 2018'de A Way Out ve 2021'de It Takes Two gibi oyunlarla başarıya ulaşan ünlü yönetmen Josef Fares'in ilk video oyunu projesiydi. Her üç oyun da, her biri farklı bir anlatıya sahip olmasına rağmen, ortak bir işbirliğine dayalı çok oyunculu oyun temasını paylaşıyor. Orijinal oyun Payday serisiyle tanınan Starbreeze AB tarafından geliştirildi ve fikri mülkiyet hakları daha sonra 505 Games tarafından satın alındı.

Remake'in arkasındaki stüdyo olan Avantgarden, dramatik anlatımı ve yenilikçi oynanışıyla beğeni toplayan Last Day of June'daki çalışmalarıyla tanınıyor. Brothers'ın yeniden yapımının orijinalinin özünü korurken, daha sürükleyici bir hikaye anlatımı deneyimi sunmak için Unreal Engine 5'in teknolojik gelişmelerinden yararlanması bekleniyor.

Remake'in dikkat çekici bir yönü de kontrol sistemi. İlk olarak 2013 yılında Xbox 360, Windows ve PlayStation 3 için piyasaya sürülen oyun, iki oyuncunun tek bir kumanda kullanarak her iki kardeşi de yönetebildiği benzersiz bir kontrol şemasına sahipti.

Mobil cihazlarda ve Nintendo Switch'te daha sonra yayınlanan sürümlerde her bir kardeşin ayrı kontrolcülerle bağımsız olarak kontrol edilmesine olanak tanıyan bir seçenek sunuldu. Bu kendine özgü kontrol yöntemi yakında çıkacak olan yeniden yapımda da korunacak.

Josef Fares yeniden yapımda doğrudan yer almasa da, proje için duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Brothers'a yeni bir hayat geldiğini görmek bir ayrıcalık. Avantgarden bu hikayeyi yeni bir neslin deneyimlemesi için geri getirerek harika bir iş çıkardı."