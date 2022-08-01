Bozuk para boyutunda ultrason cihazı üretildi!

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) mühendisleri devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Boyutu 1 TL'den biraz daha büyük olan ultrason cihazı üretmeyi başardılar. Bu teknolojinin geliştirilmeye devam etmesi ve hayatımıza girmesi halinde tıp tarihinde önemli bir basamak taşı olabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…

Eczaneden alınabilen minik ultrason cihazı!

Mühendislerin yeni geliştirdiği ultrason cihazı, hastanelerde EKG çekilirken vücudun farklı bölgelerine yerleştirilen minik yapışkanlara benziyor. Temel işlevi ise büyük versiyonu ile neredeyse aynı. Yani hastanın kalbinin, akciğerlerinin ve diğer derin organlarının yüksek çözünürlüklü görüntülerini alabilmek için vücut yüzeyine ses dalgaları gönderiyor.

Uygulaması ise oldukça basit. Üzerindeki jelatin çıkartılarak vücudun ilgili bölgesine yapıştırılıyor. Fakat deriye direkt olarak temas etmiyor. Çünkü etrafı ses dalgalarının cilt dokusunu daha kolay şekilde geçmesini sağlayan ultrason jeli ile çevrili.

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MIT mühendisleri yakın gelecekte projede kritik eşiğin aşılmasını beklediklerini söylüyor. Bu sayede hastalar eczaneden yara bandı alır gibi bu minik ultrason cihazlarını alabilecek. Fakat tek kullanım olduğunu belirtelim.

Zira belirtilene göre yaklaşık olarak 48 saat boyunca iç organların sürekli bir şekilde görüntüsünü çeken bu cihaz daha sonrasında işlevini kaybediyor. Belirttiğimiz gibi yaklaşık 48 saat boyuna insan vücuduna yapışık kaldığı için insan hayatını nasıl etkilediğini gözlemlemek için bir araştırma yapılıyor.

Burada gönüllülerden vücutlarının farklı bölgelerine yapıştırılan cihazlarla 48 saat geçirmeleri isteniyor. Bu süre içerisinde oturmak, kalkmak, koşmak, bisiklete binmek ve ağırlık çalışmak gibi farklı aktiviteleri yapmalarına izin veriliyor. Ortaya çıkan sonucun ise oldukça umut vaat edici olduğu söyleniyor.

Çalışma ekibinden Xuanhe Zhao şunları söyledi:

"Vücuttaki farklı yerlere uygulanan yapışkanların hayalini kurduk. Bu yapışkanlar, yapay zeka algoritmaları sayesinde görüntüyü istediğiniz akıllı telefona aktarabiliyor. Çevre mühendisliği ve giyilebilir teknoloji alanında MIT tarihine geçmeyi başardık."

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