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Boston Dynamics Yeni Atlas Robotu ve Özellikleri

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Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, yeni bir çağın kapısını aralayabilir.

Boston Dynamics HD Atlas robotu özellikle geliştiricilerin acımadan tekmelediği videolarıyla aklımızda. İşte bu ünlü insansı robot yerini yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. İşte yeni Atlas robotu ve özellikleri.

HD Atlas robotun yerini alan yeni Atlas robotu ve özellikleri

Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra çok daha hızlı bir geliştirme sürecine girdi. Uzun yıllardır devam eden HD Atlas projesi de bu anlamda rafa kalktı. Eski robot HD Atlas, yeni Atlas robotu için önemli geliştirmeler sağlasa da bir robot için oldukça hantaldı. İşte yeni Atlas en azından görünüm açısından bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi.

Boston Dynamics, yeni Atlas robotu konusunda bilgi paylaşmamış olsa da CEO Robert Playter, önemli bilgiler paylaştı. Buna göre yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Paylaşılan video da bu esnekliği yüksek hareket kabiliyetini fark etmemek mümkün değil.

Playter, yeni Atlas robotu özellikleri arasında, insansı robotun bir insanın yapabileceği her şeyin ötesine geçtiğini açıkladı. Burada paylaşılan videoda Exorcist filminde fırlamış gibi ayakları üzerine ters kalkan yeni Atlas robotu, kafasını da 180 derece çevirebiliyor.

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Yeni Atlas robotu özellikleri arasında en dikkat çekeni ise daha insansı olan hareketleri. HD Atlas çok yavaş ya da takılarak hareket ediyordu. Yeni Atlas robotu ise çok daha gerçekçi hareketlere sahip gibi görünüyor. Boyutlar açısından da HD Atlas robotu oldukça büyük ve ağır bir yapıdaydı. Yenilenen Atlas robotu ise insan boyutlarında.

Boston Dynamics'in paylaştığı HD Atlas videosu da oldukça iç burkucu. Hayatımıza ilk defa 2013 yılında giren robot, 11 senelik serüvenine dün itibariyle noktayı koydu. Şimdi ise yerini çok daha atletik bir Atlas robotu alacak.

Hyundai'nin yeni Atlas robotunu çok daha efektif kullanması beklentiler arasında. Daha çevik hareketlere sahip olan yeni Atlas robotu için teknik ayrıntılar ise henüz ortaya çıkmadı. Peki sizce yeni Atlas robotu nasıl olmuş? Bu yeni insansı robot, yeni bir çağın kapısını aralayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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