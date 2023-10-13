Boris Johnson: Teknolojik Gelişmeler Yeni İş İmkanları Yaratıyor

Eski İngiltere Başbakanı??????? Boris Johnson, teknolojik gelişmelerin yok ettiğinden fazla ölçüde yeni iş imkanları ortaya çıkardığını belirterek, "Dedem Ahmet Hamdi'nin balmumu üreten çalışanları mesleklerini kaybettiler ama milyonlarca istihdam elektrik sayesinde mümkün hale geldi." dedi.

Johnson, 23 Yetenek Derneği tarafından Ülker Sports Arena'da bu yıl "Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen gençlik zirvesi "Zirve 23"e konuk oldu.

Farklı sektör ve uzmanlık alanlarında öne çıkan misafirler, 81 ilden başvuru yapan 34 binden fazla genç arasından seçilen 5 bin üniversite öğrencisi, çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetlinin bir araya geldiği zirvede sürpriz konuk olarak yer alan eski İngiltere Başbakanı??????? Johnson, teknolojik gelişmelerin tarihi üzerine bilgi verdi.

300 yıl içinde Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirten Johnson, büyük büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar bir adam olduğunu söyledi.

"Dedem Türkiye'nin en büyük balmumu mumları üreticisi oldu"

19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a göç eden dedesinin arıcılıkla uğraştığını belirten Johnson, "Ama onun diğerlerinden farkı o balları değil arıların balmumunu aldı. O, bu balmumlarıyla sabun ya da şampuan yapmadı, balmumlarıyla mumlar üretti. Sonra İstanbul'un, hatta belki de tüm Türkiye'nin, en büyük balmumu mumları üreticisi oldu. Pazarda hakim bir yere sahip oldu.

Camilere, devlete ve iç pazara bu mumları satabiliyordu ancak sonra kötü bir şey oldu. 1880'lerde Amerika'da Thomas Edison isimli kişinin bir fikri vardı. Elektrik icat edildi ve benim büyük büyük dedem iflas etti. Dedemin ilk ampulü gördüğünde yüzündeki dehşeti hayal edebiliyor musunuz? Mumlar üzerine inşa edilen serveti artık erimeye başlamıştı." diye konuştu.

Dedesindekine benzer bir paniği bugün orta sınıftaki insanlarda gördüğünü dile getiren Johnson, şunları kaydetti:

"Bu insanlar yapay zeka, kuantum bilgisayar gibi teknolojik devrimlerle hayatlarının altüst olacağına inanıyor. Bankacılık, finansal hizmetler, hukuk ve gazetecilik gibi pek çok meslekteki insanlar, gelecekte aynı dedemin balmumları gibi gereksiz hale gelmekten korkuyorlar. Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız. Buraya sizi cesaretlendirmek için geldim.

Harika bir geleceğe sahip olacaksınız. Bütün teknolojik gelişmeler aynıdır. İnsanlar önce korkarlar. Tarihten çıkarılacak ilk ders şudur; teknolojiler yok ettiğinden fazla yeni iş imkanları ortaya çıkarırlar. Dedem Ahmet Hamdi'nin balmumu üreten çalışanları mesleklerini kaybettiler ama milyonlarca istihdam elektrik sayesinde mümkün hale geldi. İkinci ders ise teknoloji ahlaki açıdan nötr bir şeydir. Teknolojinin kendisi iyi veya kötü değildir. Onun değeri sizin onunla ne yaptığınızla ilgilidir."