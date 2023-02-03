Akıllı telefon kameraları her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bir zamanlar anıları ölümsüzleştirmek için kolay bir yoldan başka bir şey olmayan bu mobil kameralar, günümüzde adeta profesyonel ekipmanlara meydan okuyor. iPhone 14 serisi ise kuşkusuz kamera performansı konusunda en iddialı modeller arasında yerini alıyor özellikle de Pro serisi. Bu telefonla ilgili yaşanan son gelişme ise adeta bunu doğrular nitelikte oldu. Hindistan'daki Bollywood Müzikali Fursat iPhone 14 Pro ile çekildi. İşte ayrıntılar…

Bollywood Müzikali Fursat iPhone 14 Pro ile çekildi

Tamamı iPhone 14 Pro ile çekilen "Fursat", aşkın gücünü konu olan Bollywood tarzı bir müzikal. Yönetmenlik koltuğunda Bollywood'un ödüllü yönetmeni Vishal Bhardwaj'ın oturduğu, oyuncu kadrosu ve kamera arkası ekipte Bollywood'un ünlü simalarının yer aldığı filmde, Bollywood'a özgü şarkılar ve dans koreografileri başta olmak üzere popüler sinemanın tüm unsurları bugüne dek ticari olmayan bir yapımda hiç görülmemiş bir ölçekte bir araya geliyor.

Filme adını veren "Fursat", zamana sahip olmayı ifade eden anlamlı bir kelime. Bağlama göre bu kelime eğlence, konfor, avarelik ve huzur gibi farklı anlamlar taşıyabiliyor. Bu film temel olarak, bir insanın aşkı ancak şu anda sahip olduklarının kıymetini bildiği, geçmişe takılıp kalmadığı ve gelecekle ilgili endişelere kapılmadığı sürece bulup yaşayabileceği mesajını veriyor.

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Doordarshak isimli antik bir kalıntının gizemli bir şekilde uyanmasıyla birlikte genç arkeolog Nishant, geleceğe dair öngörüler görmeye başlar. Bu öngörülerin etkisine kapılan Nishant, şimdiki zamanla bağlantısını yitirmesinin sonucunda kendini çocukluk aşkı Diya ile hayatını birleştireceği nişan törenine geç kalmışken bulur.

Kalbi kırılan ve hayal kırıklığına uğrayan Diya, Nishant ile ilişkisine son verir. Bir tren yangınına, tehlikeli bir gangstere ve Diya'nın hayatına yönelik bir tehdide tanık olmasını sağlayan güçlü bir öngörüyle, Nishant'ın gelecekle ilgili takıntısı daha da derinleşir. Diya'yı ve birlikteliklerini kurtarmaya kararlı olan Nishant, zamana karşı yarışmak zorunda kaldığı bir maceraya atılır.

Gişe rekoru kıracak bir Bollywood filminde müzik olmazsa olmaz. "Fursat"a eşlik eden tüm müzikler Apple Music'te bulunabiliyor. Dinleyicilerin şarkıları en etkileyici şekilde dinleyebilmeleri için Uzamsal Ses teknolojisiyle sunulan "Fursat" film müziklerinin yer aldığı albüm bulunuyor.

Fursat'ın Yönetmeni Vishal Bhardwaj:

"Geleneksel bir film kamerası beraberinde 10 kişiyi, 3 kamera operatörünü ve 10 kutu lensi getiriyor. Bu nedenle hareket etmeniz zorlaşıyor ve hızlı davranamıyorsunuz. iPhone beni bu anlamda çok özgürleştirdi. Beni en çok şaşırtan özellik Hareket modu oldu. Fursat'ın çekimleri sırasında birçok sahneyi Hareket modunda kaydettik."

"Ham çekim kayıtlarına baktığınızda görseller çok sarsıntılı ve dengesiz görünüyor. Hareket modunda ise her şey son derece sorunsuz. İnanmak için gözünüzle görmeniz gerek. Önceki filmlerimde hiç bu kadar büyük bir ölçekle çalışmamıştım. Bu size iPhone'un sağlayabildiği ölçekle ilgili bir fikir verebilir. Bir aygıt olarak iPhone, insanı gençliğimizde sahip olduğumuz sınırların dışına çıkarıyor. Eskiden iPhone'un bugün yeni yetişen film yapımcılarına sağladığı lükslerden mahrumduk."

Görüntü Yönetmeni Swapnil Sonawane:

iPhone'un bu kadar çok şey yapabileceğini bilmiyordum. Her ne yaptıysa mükemmel bir şekilde yaptı. Bence en büyüleyici güncelleme Hareket modu oldu. Aygıtı elinizde tutup aktörü izlerken bütün gücünüzle koştuğunuz sırada harici gimbal kullanmamanıza rağmen titremeyen, son derece kusursuz çekimler yapabiliyorsunuz. Sinematik mod, odağı netlemeden sorumlu bir kamera asistanının yapacağı gibi değiştiriyor. Odağın bu şekilde değişmesi duygusal bir etki yaratıyor. Bu özellik tek kelimeyle mükemmel."