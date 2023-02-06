Bölgenizdeki depremleri anlık öğrenebileceğiniz uygulamalar

Bölgenizdeki deprem risklerini anlık olarak takip edebileceğiniz kullanışlı ve işlevsel mobil uygulamaları bir araya getirdik.

Evde, okulda, iş yerinde, metrobüste… Dünya üzerindeki en ölümcül doğal afetlerin başında gelen deprem ile adeta burun burunayız. Yer sarsıntısı veya zelzele olarak da anılan deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarmasına deniyor. Sismograf teknolojisiyle büyüklüğü, frekansı ve türü ölçülmekle birlikte 7 ve üzeri şiddetteki depremlerin ağır hasarlara yol açtığı biliniyor.

Bir depremi meydana gelmeden evvel yüzde 100 doğrulukta anlamanın net ve kesin bir yolu yok. Ancak günümüz teknolojisiyle sismik dalgalar önceden tespit edilebiliyor. Böylelikle erkenden önlem alınması sağlanıyor. Hatta mobil uygulamalara dahi taşınan bu sistemin kullanıldığı birçok aplikasyon mevcut. En iyi anlık deprem takip uygulamaları listemizde bunları bir araya getirdik.

Hayat kurtaran AFAD deprem çantasını inceledik

1- Deprem Bilgi Sistemi

Anlık deprem takip uygulamaları listemizin başında yer alan Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremleri canlı olarak izlemek için oluşturuldu. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanan uygulama hissedilme ihtimali yüksek depremleri anında bildiriyor. Ayrıca verileri her 10 saniyede yeniliyor.

Özellikler:

10 saniye aralıklarla deprem bilgilerini otomatik yenileme

Hissedilme ihtimali yüksek (4<) depremlerin anında bildirimi

Haritada depremin merkez üssünü detaylı inceleme

Depremleri düşük, orta ve yüksek şiddetlerine göre filtreleme

Depremlerin şiddet haritalarını inceleyebilme

Kandilli ve AFAD verilerini aynı anda görüntüleme

Kullanılabilirlik: Android

2- eAfad

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen eAfad uygulamasının esasında birçok görevi var. Temelde acil durumları vatandaşlar bildirmek amacı taşıyan eAfad, deprem bilgilerini kullanıcılara bildirim olarak haber verebiliyor. Bu yönüyle de anlık deprem takip uygulamaları listemizde kendine yer ediniyor.

Kullanılabilirlik: Android, iOS

3- Deprem Ağı

Kendisini en kapsamlı deprem uyarı uygulaması olarak tanımlayan Deprem Ağı, dünyanın birçok ülkesinde sismik dalgalar oluşmadan evvel vatandaşları uyarıyor. Ağ tarafından tespit edilen depremleri anlık olarak haber veren uygulama, hissettiğiniz bir depremi elle bildirmenize ve acil durum sırasında diğer insanlarla sohbet etmenize imkan sağlıyor. Ayrıca bulunduğunuz yerde bir deprem tespit ettiği zaman tam konumunuzu seçtiğiniz kişilere SMS olarak gönderebiliyor.

Özellikler:

Akıllı telefon ağlarını kullanarak depremlerin gerçek zamanlı tespiti

Saniyeler önce deprem uyarısı

Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporları

Güçlü bir depremden sonra akraba ve arkadaşları bulmak için Güvenlik Kontrolü işlevi

0.0 büyüklüğünden başlayarak ulusal ve uluslararası sismik ağlardan elde edilen deprem verileri

Depremler sırasında bilgi alışverişi için sohbet odaları

Ses sentezleyici ile deprem bildirimleri (ücretli)

Artırılmış gerçeklik ile deprem görüntüleme (ücretli)

Acil durumlarda sohbet mesajı önceliği (ücretli)

Kullanılabilirlik: Android, iOS

4- LastQuake

Anlık deprem takip uygulamaları listesine LastQuake ile devam ediyoruz. Depremi ilk hissedenlerin duygu ve düşüncelerini belirtmelerine imkan veren uygulama, anket özelliği sayesinde interaktif olarak kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçebileceği bir ortam oluşturuyor. Aynı zamanda her vatandaş bulunduğu bölgeden fotoğraf ve video paylaşabiliyor.

Temel özellikler:

Gerçek zamanlı bilgi ve veri

Kişiye göre özelleştirilebilen uyarılar (Yıkıcı Depremler, Yakınınızdaki Depremler)

Depremi yaşayanlar tarafından yapılmış olan yorumlara, fotoğraflara ve videolara erişim

Bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşılabilmesi

Deprem sonrası güvenlik önlemleri

Kullanılabilirlik: Android, iOS

5- Deprem Uyarılarım

Dünya genelindeki tüm depremlerin tam yerini, derinliğini ve uzaklığını gösteren "Deprem Uyarılarım" uygulaması, konum erişimi iznine ihtiyaç duyuyor. Sizin o an nerede olduğunuzu algılayarak on yıllar öncesine kadar geçmiş deprem verilerini gösterebiliyor.

Özellikler:

Dünyanın her yerinden canlı deprem bilgisi

Hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz anlık uyarılar

1970'e kadar uzanan depremleri bulmaya yarayan güçlü arama özelliği

Harita üzerinde ve listede depremleri görün

Tam yeri, derinliği ve uzaklığı öğrenin

Kullanılabilirlik: Android, iOS