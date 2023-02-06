Bölgenizdeki depremleri anlık öğrenebileceğiniz uygulamalar
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Bölgenizdeki deprem risklerini anlık olarak takip edebileceğiniz kullanışlı ve işlevsel mobil uygulamaları bir araya getirdik.
Evde, okulda, iş yerinde, metrobüste… Dünya üzerindeki en ölümcül doğal afetlerin başında gelen deprem ile adeta burun burunayız. Yer sarsıntısı veya zelzele olarak da anılan deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarmasına deniyor. Sismograf teknolojisiyle büyüklüğü, frekansı ve türü ölçülmekle birlikte 7 ve üzeri şiddetteki depremlerin ağır hasarlara yol açtığı biliniyor.
Bir depremi meydana gelmeden evvel yüzde 100 doğrulukta anlamanın net ve kesin bir yolu yok. Ancak günümüz teknolojisiyle sismik dalgalar önceden tespit edilebiliyor. Böylelikle erkenden önlem alınması sağlanıyor. Hatta mobil uygulamalara dahi taşınan bu sistemin kullanıldığı birçok aplikasyon mevcut. En iyi anlık deprem takip uygulamaları listemizde bunları bir araya getirdik.
Hayat kurtaran AFAD deprem çantasını inceledik
1- Deprem Bilgi Sistemi
Anlık deprem takip uygulamaları listemizin başında yer alan Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremleri canlı olarak izlemek için oluşturuldu. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanan uygulama hissedilme ihtimali yüksek depremleri anında bildiriyor. Ayrıca verileri her 10 saniyede yeniliyor.
Özellikler:
10 saniye aralıklarla deprem bilgilerini otomatik yenileme
Hissedilme ihtimali yüksek (4<) depremlerin anında bildirimi
Haritada depremin merkez üssünü detaylı inceleme
Depremleri düşük, orta ve yüksek şiddetlerine göre filtreleme
Depremlerin şiddet haritalarını inceleyebilme
Kandilli ve AFAD verilerini aynı anda görüntüleme
Kullanılabilirlik: Android
2- eAfad
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen eAfad uygulamasının esasında birçok görevi var. Temelde acil durumları vatandaşlar bildirmek amacı taşıyan eAfad, deprem bilgilerini kullanıcılara bildirim olarak haber verebiliyor. Bu yönüyle de anlık deprem takip uygulamaları listemizde kendine yer ediniyor.
Kullanılabilirlik: Android, iOS
3- Deprem Ağı
Kendisini en kapsamlı deprem uyarı uygulaması olarak tanımlayan Deprem Ağı, dünyanın birçok ülkesinde sismik dalgalar oluşmadan evvel vatandaşları uyarıyor. Ağ tarafından tespit edilen depremleri anlık olarak haber veren uygulama, hissettiğiniz bir depremi elle bildirmenize ve acil durum sırasında diğer insanlarla sohbet etmenize imkan sağlıyor. Ayrıca bulunduğunuz yerde bir deprem tespit ettiği zaman tam konumunuzu seçtiğiniz kişilere SMS olarak gönderebiliyor.
Özellikler:
Akıllı telefon ağlarını kullanarak depremlerin gerçek zamanlı tespiti
Saniyeler önce deprem uyarısı
Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporları
Güçlü bir depremden sonra akraba ve arkadaşları bulmak için Güvenlik Kontrolü işlevi
0.0 büyüklüğünden başlayarak ulusal ve uluslararası sismik ağlardan elde edilen deprem verileri
Depremler sırasında bilgi alışverişi için sohbet odaları
Ses sentezleyici ile deprem bildirimleri (ücretli)
Artırılmış gerçeklik ile deprem görüntüleme (ücretli)
Acil durumlarda sohbet mesajı önceliği (ücretli)
Kullanılabilirlik: Android, iOS
4- LastQuake
Anlık deprem takip uygulamaları listesine LastQuake ile devam ediyoruz. Depremi ilk hissedenlerin duygu ve düşüncelerini belirtmelerine imkan veren uygulama, anket özelliği sayesinde interaktif olarak kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçebileceği bir ortam oluşturuyor. Aynı zamanda her vatandaş bulunduğu bölgeden fotoğraf ve video paylaşabiliyor.
Temel özellikler:
Gerçek zamanlı bilgi ve veri
Kişiye göre özelleştirilebilen uyarılar (Yıkıcı Depremler, Yakınınızdaki Depremler)
Depremi yaşayanlar tarafından yapılmış olan yorumlara, fotoğraflara ve videolara erişim
Bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşılabilmesi
Deprem sonrası güvenlik önlemleri
Kullanılabilirlik: Android, iOS
5- Deprem Uyarılarım
Dünya genelindeki tüm depremlerin tam yerini, derinliğini ve uzaklığını gösteren "Deprem Uyarılarım" uygulaması, konum erişimi iznine ihtiyaç duyuyor. Sizin o an nerede olduğunuzu algılayarak on yıllar öncesine kadar geçmiş deprem verilerini gösterebiliyor.
Özellikler:
Dünyanın her yerinden canlı deprem bilgisi
Hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz anlık uyarılar
1970'e kadar uzanan depremleri bulmaya yarayan güçlü arama özelliği
Harita üzerinde ve listede depremleri görün
Tam yeri, derinliği ve uzaklığı öğrenin
Kullanılabilirlik: Android, iOS