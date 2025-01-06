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Böcek tüketiminden Ay kolonilerine: Dr. İsmail Hakkı Tekiner'in çarpıcı açıklamaları

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Ufuk 2020 IPSUS (TÜBİTAK 122N018) Projesi Türkiye Yürütücüsü Dr. İsmail Hakkı Tekiner, Haberler.com stüdyosunda Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Tekiner, dünya nüfusunun protein ihtiyacından uzayda kalori tüketimine, böcek tüketiminden Ay'da kurulacak kolonilere kadar pek çok ilginç konuda dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Ufuk 2020 IPSUS Projesi'nin Türkiye yürütücüsü Dr. İsmail Hakkı Tekiner, Haberler.com stüdyosunda Saygı Ünlü'nün sorularını yanıtladı. Tekiner, böcek tüketiminin tarihinden uzayda gıda taşımacılığı maliyetine kadar geniş bir perspektifte önemli açıklamalar yaptı.

"ŞU ANDA DÜNYADAKİ NÜFUSUN YILLIK PROTEİN GEREKSİNİMİ 202 MİLYON TON"

Dr. Tekiner, dünya nüfusunun artışıyla birlikte protein ihtiyacının da hızla yükseldiğini belirtti. Yıllık 202 milyon tonluk protein gereksinimini karşılamanın büyük bir meydan okuma olduğunu ifade eden Tekiner, alternatif protein kaynaklarının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda insanoğlunun 7 bin yıldır böcek tükettiğini ve bilimsel olarak 28 tür böceğin yenilebileceğini belirtti.

"2030 YILINDA AY'DA İLK KOLONİLERİN OLUŞTURULMASI PLANLANIYOR"

Uzay çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Dr. Tekiner, Ay'da koloniler oluşturma planlarının 2030 yılı itibarıyla hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Uzayda bir insanın günlük 3500 kalori enerjiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tekiner, dünyadan uzaya bir kilo gıda göndermenin maliyetinin ise ortalama 150 bin dolar olduğunu belirtti.

"BAŞKA YAŞAM FORMLARI OLDUĞUNA KESİNLİKLE İNANIYORUM"

Dr. Tekiner, evrende yalnız olmadığımızı düşündüğünü ifade ederek, başka yaşam formlarının varlığına kesinlikle inandığını söyledi. Uzay araştırmalarının yalnızca insanlık için değil, dünyadaki ekosistem ve gelecekteki enerji kaynakları için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Böcek tüketiminden Ay kolonilerine: Dr. İsmail Hakkı Tekiner'in çarpıcı açıklamaları
Haberler.com / Musa Kara - Teknoloji
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